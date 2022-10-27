Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 6 kilo esrar ele geçirildi

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 293 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda şüpheli S.Z'nin ikametine operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 6 kilo 293 gram esrar, bir miktar esrar tohumu, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1600 lira ele geçirildi.

Şüpheli S.Z. gözaltına alındı.

Öte yandan Akçaabat'ta adli makamlardan alınan arama kararına/talimatına istinaden S.Ç, Ş.K. ile M.A'nın üzerlerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada, bir miktar kubar esrar bulundu.

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