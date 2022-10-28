Trabzonspor, deplasmanlarda yara aldı

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TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 2-1 yenilen Trabzonspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı deplasman maçlarında iyi grafik ortaya koyamadı.

Spor Toto Süper Lig'de iç sahada 30 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan bordo-mavililer, deplasmanlarda ise aynı başarıyı gösteremiyor.

Karadeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig ve Avrupa kupalarında bu sezon deplasmanda oynadığı toplam 10 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazandı. 6 maçtan mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, 1 maçta ise berabere kaldı.





- Ligde 6 maçın 3'ünde puan kaybı





Trabzonspor, ligde 6 deplasman maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, İstanbulspor'u 2-0, HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0, Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenerken, Fraport TAV Antalyaspor'a 5-2, Adana Demirspor'a 3-2 kaybetti, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.





- Avrupa'da hepsini kaybetti





Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı 4 deplasman maçını da yitirdi.

Bordo-mavililer, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a 2-1, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferenvaros'a 3-2, Monaco'ya 3-1, Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu.





- 10 maçta 21 gol yedi





Trabzonspor, oynadığı 10 dış saha maçında kalesinde 21 gol gördü.

Bordo-mavililer, ligde 6 maçta 11 gol, Avrupa kupalarında ise 4 karşılaşmada 10 gol yedi.

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