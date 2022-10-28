Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, 29 Ekim'in Türk milletinin istiklal ve istikbal yolunda verdiği kurtuluş mücadelesinin, millet egemenliğiyle taçlandığı kutlu bir gün olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin, tarihte eşine ender rastlanan destansı bir zaferi kazanan aziz milletin en büyük emaneti olduğuna işaret eden Ustaoğlu, "Bu necip millet, aynı ruh ve şuura sahip olduğunu defalarca göstermiş, millet iradesi dışındaki hiçbir beşeri güç karşısında boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. ​Büyük Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceği, çağdaş dünyada hak ettiği yeri alma kararlılığı Cumhuriyetin kurulması ile anlam bulmuştur." ifadelerini kullandı.

Ustaoğlu, milletin Cumhuriyet ile kazandığı değerleri, toplum hayatının vazgeçilemez unsuru olarak benimsediğini, karşılaştığı sorunları Cumhuriyete olan bağlılığı sayesinde birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı başardığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, tarihte eşine az rastlanır bir destanla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, o günden bu yana vizyonunu geliştirerek emin adımlarla geleceğe yürümekte ve muasır medeniyeti yakalamış, modern ve büyük Türkiye ideali yolunda hedeflerini gerçekleştirmektedir. ​Unutulmamalıdır ki milletimiz Cumhuriyete, demokrasiye ve kendi iradesine ilelebet sahip çıkacaktır. Bunun en iyi örneğini 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan hain kalkışmada yüce Türk milleti hainler karşında bir olarak, iri olarak, diri olarak tüm dünyaya en güçlü şekilde göstermiştir. ​Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyetimizin kurulmasında ve yaşatılmasında mücadele eden gazilerimize şifa, şehit olan bütün vatan evlatlarını da saygı ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramı'mızın 99. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum."



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