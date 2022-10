Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, Cumhuriyetin ilanının 99'ncu yıl dönümünü milletçe büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk milletinin, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla zaferle taçlandırdığını vurgulayan Zorluoğlu, "Bu büyük zaferin ardından Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, bu milletin ortak eseri olarak kurulmuştur. Bugün, 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'ncu yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve kıvancını yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu, aradan geçen 99 yıl boyunca, milletin nice zorluklarla ve badirelerle karşılaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çok büyük imtihanlardan geçtik. Ancak Rabbimize hamdolsun her zorluğu, her badireyi aşmasını bildik, her imtihandan başarıyla çıktık ve bugünlere ulaştık. Geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. İnşallah Cumhuriyetimizi daha nice yıllara, çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız."

Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten Zorluoğlu, "Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal harbimizin kazanılmasına ve yeni devletimizin kurulmasına öncülük eden tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

