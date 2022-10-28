Ortahisar Belediye Başkanı Genç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

TRABZON (AA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, Türk milletinin bağrında büyük yaralar açan, öz vatanında esaret altına sokan, haksız işgaller, baskı ve katliamlar karşısında kurtuluş çareleri arayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Amasya Genelgesi'nde, "Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır", Sivas Kongresi'nde ise "Manda ve himaye kabul edilemez" şiarıyla hareket ederek milletin bağımsızlık ve hürriyet yolunda örgütlendiğini belirtti.

Türk milletinin emperyalist ülkelere karşı adeta kahramanlık destanı yazdığına işaret eden Genç, "Bütün yokluklara ve imkansızlıklara rağmen, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları dünyadaki bütün mazlum milletlere bağımsızlıklarına kavuşma yolunda eşsiz bir örnek sunan İstiklal Savaşı'mızda, Türk milletinin göstermiş olduğu cesaret ve eşsiz kahramanlığı, halk iradesine dayanan Cumhuriyet rejimini ilan ederek taçlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, temeli sağlam köklere ve sarsılmaz bir iradeye dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asra yaklaşan geçmişiyle coğrafyasında bulunan ülkelere hala rol model olmayı başarabilen tek demokratik devlet olduğuna dikkati çekerek, "Ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve daha güçlü bir geleceğe taşımak hepimizin görevidir. Bu vesilelerle 99. yıl dönümüne ulaştığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı bir kez daha coşku, sevinçle ve gururla kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

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