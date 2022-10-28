Trabzon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Öğrenciler ve vatandaşların da katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı.

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