AK Parti Trabzon Milletvekili Balta'dan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

TRABZON (AA) - TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, büyük fedakarlıklarla kazanılan bağımsızlık mücadelesi sonucunda kurulan, millet iradesinin hakim kıldığı Cumhuriyetin 99. yılına ulaşmanın haklı gururunun yaşandığını belirtti.

Her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen milletin bağımsızlığa kavuşabilmek için kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle topyekun inanç ve kararlılıkla Kurtuluş Savaşı'nın her safhasını eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle sonuçlandırdığını vurgulayan Balta, "Bu büyük zaferin sonucunda kahramanlarımız tarafından bize, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyet armağan edilmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda tarihi bir başarı elde edilmesi ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, Anadolu'daki bin yıllık egemenliğimizi ebedileştiren ileri görüşlü bir adım olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Balta, Türkiye'nin aydınlık bir geleceğe adım adım yürüdüğü bir dönemde, bir ve birlik olarak millet için bu toprakları vatan kılan değerlere sonuna kadar sahip çıkılarak yola devam edildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hükümet olarak son 20 yılda Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki devrim niteliğindeki reformlarla, dünyada hayranlıkla takip edilen mega projelerle, insani yardımlarla dünyanın istikrar, refah, adalet ve vicdan merkezi haline gelen Türkiye Cumhuriyeti, kuruluş ideali olan hedeflere bugün her zamankinden daha yakın olmuştur. Büyük ve güçlü bir Türkiye idealimize giden yolda yepyeni bir Türkiye Yüzyılı başlıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla bugünkü kazanımlarının da ilerisine geçmiş, çok daha kalkınmış ve müreffeh bir Türkiye'yi milletimizle el birliği, gönül birliği ve kader birlikteliği içerisinde inşa edeceğiz. Bu duygularla hemşehrilerimin ve bütün milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor, Türk milletinin egemenliğinin bir kez daha tarihe nakşedildiği, Cumhuriyetin ilanının 99'uncu yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum."

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