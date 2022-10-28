AK Parti Trabzon Milletvekili Cora'dan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

TRABZON (AA) - AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cora, mesajında, 29 Ekim'in egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir gün olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin, milletin her türlü imkansızlığa rağmen vatan ve bayrak uğrunda inanç ve kararlılıkla giriştiği varoluş mücadelesinin en anlamlı eseri ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesi olduğunu aktaran Cora, şöyle devam etti:



"Tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi perçinleyerek bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkarak devletimizi eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma her alanda gerçekleştirdiğimiz atılımlarla kalkındırmaya, geliştirmeye ve yükseltmeye devam edeceğiz. Ülkemizi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek ve gelecek nesillerimize daha güçlü bir Türkiye bırakmak, şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzun gereğidir."

Cora, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla nice büyük projelere, nice büyük zaferlere imza atacaklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:



"Türkiye Yüzyılı hedefimiz, sadece milletimizin refahını yükseltme, sadece ülkemizi bölgesel ve küresel güç haline getirme gayesi taşımıyor. Bu, aynı zamanda inanç, kültür, medeniyet köklerimizi de yeniden ihya edeceğimiz bir atılımın adıdır. Türkiye Yüzyılını geçtiğimiz 20 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde inşa edeceğiz. Her bir vatandaşımızı layık olduğu haklara, özgürlüklere, refah düzeyine, gelecek güvencesine kavuşturmakta kararlıyız. Bölgesinde aktör olan, bulunduğu coğrafyada adaletin, huzurun ve umudun adı büyük ve güçlü Türkiye için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."



"Milletçe 2053 ve 2071 hedeflerimizi gerçekleştirecek ve asrımızı 'Türkiye Yüzyılı' olarak mühürleyeceğiz." ifadelerini kullanan Cora, şunları kaydetti:



"Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz bu vizyon, yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır. Bu duygularla kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilik payesi ile müşerref olan fedakar gazilerimizi ise hürmetle ve şükranla anıyorum."

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