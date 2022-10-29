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Trabzon TSO Yönetim Kurulu Başkanlığına Erkut Çelebi seçildi:

AA

Trabzon TSO Yönetim Kurulu Başkanlığına Erkut Çelebi seçildi:

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Erkut Çelebi seçildi.

Geçen hafta yapılan meslek komitesi ve üye seçiminin ardından oluşan meclis üyeleri, meclis başkanlık divanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegelerini seçti.

Oda hizmet binasında gerçekleştirilen seçimde, mevcut Meclis Başkanı Şadan Eren'in listesi 50, Ekrem Çapkınoğlu'nun listesi 29 oy aldı.

Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimde ise Erkut Çelebi'nin listesi 50, mevcut başkan Suat Hacısalihoğlu'nun listesi 27 oy aldı, 2 oy da geçersiz sayıldı.

Odanın yeni yönetim kurulunda Ahmet Kazaz, Ali Haydar Baş, Alper Bektaş, Cesur Gerigelmez, Emre Koç, Mehmet Çelebi, Muzaffer Yıldız, Samet Canbakkal, Sayim Adanur, Selami Ayyıldız görev aldı.

TOBB delegeliğine Şadan Eren, Ahmet Akyüz, Alaattin Aydın, Aytaç Aydoğan, Ercan Şılbır, Mehmet Turhal, Nazım Çiçek, Özgür Sarıalioğlu, Temel Albayrak ve Vedat Muhcu seçildi.

Disiplin kurulu da Ahmet Çakır, İzzet Tuna, Cihan Erhan, Sebahattin Alemdar, Oktay Akyüzlü, Rafet Kazaz'dan oluştu.

Meclis Başkanlığına yeniden seçilen Şadan Eren, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Seçimlerin artık bittiğinin altını çizen Eren, "Biz artık 79 kişi olarak Trabzon TSO meclis üyesiyiz. İlimize hayırlı olsun." dedi.

Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erkut Çelebi ise Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, mekanları cennet olsun." diye konuştu.

Çelebi, üyelere teşekkür ederek, "Biz buraya çalışmak için geliyoruz, hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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