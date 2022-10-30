"Engelsiz Trabzon" mobil uygulaması hizmete girdi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da görme engellilerin toplu taşıma araçlarını kullanırken sorun yaşamamaları için hazırlanan "Engelsiz Trabzon" mobil uygulamasının kullanımına başlandı.

Akıllı telefonuna mobil uygulamayı yükleyen Avrasya Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı ve Trabzon Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Savaş Yol, Atapark'ta bindiği halk otobüsünden Atatürk Alanı'nda indi.

"Engelsiz Trabzon" uygulamasını gazetecilere tanıtan TULAŞ Genel Müdürü Samet Ali Yıldız, Trabzon Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nden toplu taşıma araçlarıyla ilgili gelen talep doğrultusunda çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatları kapsamında bütün engelli dernekleri, paydaşları ve üniversitelerin engelli birimleriyle bir araya gelerek onların problemlerinin tam olarak ne olduğunu anlamaya çalıştıklarını belirtti.

Yaptıkları toplantılar, birebir görüşmeler ve anketlerle tespit ettikleri problemlere bütüncül çözüm üretmeye çalıştıklarını dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu ayın başında devreye aldığımız projemizle Trabzon'da yaşayan ve otobüsleri kullanan 7 bin 500 civarı engelli vatandaşımızın bütününe hizmet vermeyi hedefliyoruz. Şu anda aktif olarak 2 bin 500 engelli vatandaşımız otobüslerden faydalanıyor. Bu uygulamayla kendilerinin diğer bireyler gibi aynı doğallık, kolaylık ve şartlarda otobüslerimizi kullanması için gerekli imkanları kendilerine sağlamayı hedefliyoruz."

Yıldız, projenin yaygınlaşmasıyla görme engelli bireylerin toplu taşıma araçlarını daha rahat kullanmalarını amaçladıklarına vurgu yaparak, "Uygulamanın en önemli özelliği sanal refakatçi özelliğidir. Refakatçilerimiz, engellilerimizin yanında olmadan uygulama üzerinden canlı konumlarını, ulaşımlarını takip edebiliyorlar ve uygulama üzerinden bizlere engelli vatandaşların inecekleri ve binecekleri durağı beyan edebiliyorlar. Bu bizler için ve Türkiye için bir ilk." diye konuştu.

Trabzon Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Yol da uygulamanın, görme engellilerin otobüslere rahat binmelerine yardımcı olduğunu aktardı.

Uygulamanın kullanımı konusunda bilgi veren Yol, "Engelsiz Trabzon uygulamasına girdiğimizde yakın durakları seçiyoruz, bineceğimiz otobüsü seçiyoruz. İneceğimiz durağı seçtiğimiz zaman otobüsü kullanan şoföre yolcunun nerede binip ineceğine yönelik mesaj gönderiyor. En önemli özelliği otobüs bineceğimiz ve ineceğimiz durağa gelmeden 3 durak önce engelli yolcunun akıllı telefonuna mesaj geliyor." dedi.



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