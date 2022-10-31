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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Slovakya'dan gelen öğrenciler Trabzon'da grafik ve fotoğraf eğitimi aldı

AA

Slovakya'dan gelen öğrenciler Trabzon'da grafik ve fotoğraf eğitimi aldı

TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Slovakya'nın Zvolen kentinden bir grup lise öğrencisi, Erasmus+ kapsamında geldikleri Trabzon'da, iki hafta boyunca grafik ve fotoğraf üzerine eğitim aldı.

Stredna Odborna Skola Drevarska Lisesinden 6 iç mekan tasarımı bölümü öğrencisi, Ortahisar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde, Erasmus+KA121 Öğrencilerin Kısa Süreli Meslek Eğitimi Programı çerçevesinde Trabzon'a geldi.

Kentte kaldıkları 2 hafta boyunca grafik işleme, fotoğraf düzenleme, desen çizimi, banner oluşturma ve figüratif çizim konularında eğitim alan öğrenciler, Trabzon'daki akranlarıyla kantin, kütüphane ve okul bahçesinde birlikte vakit geçirdi, atölyede çikolata yapımı gibi sosyal faaliyetlere katıldı.

Slovakya'dan gelen İngilizce öğretmeni Bozidara Bobenicova, AA muhabirine, Erasmus deneyimlerinden dolayı Ortahisar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini tercih ettiklerini, bu tecrübeden faydalanmak istediklerini belirterek, projenin tamamen iç dizayna yönelik çalışma olduğunu söyledi.

Öğrencileriyle grafik, perspektif, iç ve dış mekan çalışmaları yaptıklarını anlatan Bobenicova, şöyle konuştu:

"Öğleden sonra ve akşamları kültürel geziler yaptık. Mimari yapıların ilginç yönlerini ve detaylarını inceleme fırsatımız oldu. Öğrencilerimiz burada okulumuzda görmedikleri yeni bilgiler öğrendi. Bazı sosyal ilişkileri de gerçekleştirdiler, hatta tanımadıkları insanlarla iletişim kurdular. Burada olduğum zamandan çok mutluluk duydum. Okuldaki öğretmenlerin ufukları çok açık ve öğrencilere de yardımcı oluyorlar. Birçok yeri ziyaret ettik. Çok ilginç tarihi mekanlarınız, gölleriniz ve tarihi müzeleriniz var."

Öğrencilerden Karin Subertova ise seyahat etme fırsatı olmayan öğrenciler için Erasmus projesinin önemine işaret ederek, "İnsanlar çok misafirperver, doğası ve tarihi yerlerini büyük zevk alarak gezdik. Okulda da çok iyi zaman geçirdik. Burada olmaktan ve bir şeyler öğrenmekten dolayı çok mutluyum. Belki tekrar Erasmus projesi kapsamında Türkiye'ye gelmem mümkün olabilir." dedi.

Aneta Komjathyova da Trabzon'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, akranlarıyla diyalog kurduklarını kaydetti.

Komjathyova, şehirden ayrılacağı için üzgün olduğunu ancak ailesine kavuşacağı için mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

- "Öğrencilerimiz misafirlerimizle sürekli iletişim kurmak istedi"

Ortahisar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Orhan Topal da öğrencilere iki haftalık süre içerisinde yabancı dil konusunda tercümanlık ve rehberlik yaptığını anlattı.

Grafik ve fotoğrafçılık bölümü hocalarının hazırladığı program kapsamında derslerin ortak işlendiğini ifade eden Topal, şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz misafirlerimizle sürekli iletişim kurmak istedi. Bu bizim için çok değerliydi. İngilizcesi iyi olan da olmayan da bunu denedi. Bizim adımıza güzel oldu. Dil konusunda kendisini yetiştiren 4 öğrencimizi tamamen yabancı öğrencilere eşlik etsinler diye görevlendirdik. Onlar da bunun katkısı çok daha fazla oldu. Bu yıl içerisinde de başka Erasmus projeleri kapsamında belirlenecek öğretmen ve öğrenciler farklı ülkelere eğitimlere gidecek."

Okulun grafik bölümü öğrencisi Zümra Aydın, Slovakya'dan gelen öğrencilerle iki hafta boyunca güzel anılar biriktirdiklerini belirterek, "Hepsiyle çok iyi anlaştık. Beraber çizim yaptık, sohbet ettik. Onlarla konuşurken İngilizcem gelişti, daha iyi sohbet edebildik." diye konuştu.

Kendisi için iyi bir deneyim olduğunu dile getiren Eylül Berru Kılıçel de "Öğrencilere tercüman olarak görevlendirildim. İnternetten de yabancı arkadaşlarım vardı ama gerçek hayatta karşılıklı konuşmam benim için daha iyi oldu." dedi.

- "Mayıs ayına kadar yurt dışına gidecek öğretmen ve öğrencilerimiz bulunmakta"

Okul Müdürü Lütfüye Kul Ercan ise AA muhabirine, okullarının Erasmus+ kapsamında birçok projeye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Projeler sayesinde yeni kültürler, farklı öğrenciler ve öğretmenlerle karşılaştıklarını belirten Ercan, "Proje konusunda zengin okullardan biriyiz. Bölüm derslerine katılan öğrenciler güzel deneyimler edindiler. Öğrenciler açısından güzel bir motivasyon ve moral oldu." dedi.

Ercan, okulda yürüttükleri üç projeleri bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mayıs ayına kadar yurt dışına gidecek öğretmen ve öğrencilerimiz bulunmakta. Ayrıca pandemi dönemi hariç 2015 yılından beri 104 öğrenci ve 50 öğretmenimizin yurt dışında çeşitli deneyimleri oldu. Bugüne kadar İspanya, İtalya, Almanya, Litvanya, Romanya, Kuzey Makedonya, Slovakya, Polonya, Hırvatistan ve Portekiz'den öğrencileri okulumuzda ağırladık. Öğrencilerimizin standart müfredatı işlerken aynı zamanda sosyalleşmesi ve dünyadaki meslek eğitimini tanıması için elimizden geleni yapıyoruz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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