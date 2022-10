Trabzon'da "Uluslararası Karadeniz'de Deniz Çöpleri Sempozyumu" başladı

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Uluslararası Karadeniz'de Deniz Çöpleri Sempozyumu" başladı.

Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Gürcistan ve Bulgaristan'ın ortak olduğu Avrupa Birliği (AB) destekli "LitOUTer" projesi kapsamında KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda, deniz çöpü kirliliğinin kaynakları, deniz çöpü konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, deniz çöpüne ilişkin mevzuat, idari durum ve uygulamalar, deniz çöpünün ekolojik, ekonomik ve sosyo kültürel etkileri ele alınacak.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, projeyle ilgili iki gün boyunca kentte birtakım sempozyumlar düzenleneceğini söyledi.

Bu tip sosyal sorumluluk, farkındalık oluşturacak projelerle alakalı yapılacak çok şey olduğuna dikkati çeken Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"AB projesi olan bu LitOUTer, gerçekten çok anlamlı bir proje. Diyoruz ya 'Her canlının bir yaşam hakkı vardır.' İşte bu deniz canlıları için de geçerli, karadaki canlılar için de geçerli, bizler için de geçerli. Her canlının yaşam hakkını tabiri caizse tehdit eden her şeyle mücadele etmek de bizim temel görevimizdir. İşte deniz çöpleriyle mücadele noktasında da böyle."

Ustaoğlu, proje kapsamında yapılacak çalışmaların çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Günümüzde bir taraftan ekosistemimizi tehdit eden bu tip atıklarla ilgili bir sürü farklı projeler ülkemizde uygulanmaya çalışılıyor. Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen sıfır atık projesi de bunlardan birisi. Yine diğer yandan farklı projelerle hepimizi tehdit eden, canlıları tehdit eden, tabiri caizse yaşam hakkımızı tehdit eden her türlü atıkla mücadele hepimizin temel görevi." diye konuştu.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da projenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kıyılardan gemi ve benzeri deniz araçlarından, akarsulardan taşınan ve yüzde 80'ine yakını denizde 500 yıldan fazla bozulmadan kalabilen plastiklerden oluşan katı atıklar okyanuslarda olduğu gibi Karadeniz'de hızla artmaktadır. Bu sorunun çözümünde kamu idareleri, özel sektör ve STK'ların birlikte çalışması gerekmektedir. LitOUTer projemiz üniversite, kamu özel sektör ve STK iş birliğiyle yürütülen örnek bir projedir."

- "Projemiz 4 ülke 6 ortakla birlikte kabul gördü ve 28 aydır uyguluyoruz"

Proje Koordinatörü KTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz de AB desteğiyle yürütülen LitOUTer kapsamındaki "Karadeniz Ekosistemini Korumak İçin Toplumsal Farkındalığı Artırarak Deniz Çöplerini Azaltma, Araştırma ve Toplumsal Farkındalık Projesi" hakkında bilgilendirmede bulundu.

KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi olarak 10 yılı aşkın süredir deniz çöpleri konusunda çalışma yaptıklarını anlatan Erüz, sorunun gittikçe büyüdüğünü ifade etti.

Erüz, dereler ve göllerde de ciddi kirlilik söz konusu olduğunu kaydederek, "Biz bu projede şunu yapmaya çalıştık. Sorunu biz bireyde çözmeye çalıştık. Bu kapsamda projemizi sunduk. Projemiz 4 ülke 6 ortakla birlikte kabul gördü ve 28 aydır uyguluyoruz." diye konuştu.

Avrupa Birliği bilimsel verilerine dayanarak Karadeniz'in ne yazık ki Avrupa'nın en kirli denizi olarak kabul gördüğünü belirten Erüz, şunları söyledi:

"Biz Trabzon örneğini göze alırsak yaklaşık 1500-1800 gram günlük atık üretiyoruz. Bu atığın yüzde 80'i bir şekilde toplanıyor olsa bile yüzde 20'si bir şekilde kontrol dışında doğaya bırakılıyor. Dolayısıyla bu atılanların toplamı yaklaşık yüzde 1 ile 3,5'i kontrol edilemeden denize gidiyor. Bunu da topladığınızda Trabzon'da yılda 3 bin ton gibi bir rakam Karadeniz'e gidiyor. Bunu bütün ülkelere düşünürseniz ve Karadeniz'in etrafında 160 milyon insanın yaşadığını düşünürsek günde bu 1 gram bile olsa 160 milyon gram gibi bir devasa rakama ulaşıyor. Dolayısıyla çok ciddi ve bu sadece Türkiye'de ya da Trabzon'da değil, bütün kıyılarda söz konusu."

Bu kapsamda da bireysel farkındalığın önemine dikkati çeken Doç. Dr. Erüz, projeyle 5 bin kişiye direkt, 30 bin kişiye de dolaylı yolla ulaşma imkanı elde ettiklerini kaydetti.

Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Serdar Öztürk ile online olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan'ın da açılış konuşması yaptığı sempozyum, 2 Kasım'da sona erecek.





