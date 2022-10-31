Trabzon Devlet Tiyatrosu "Ölüm Tuzağı"nı sahneleyecek

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TRABZON (AA) - Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) "Ölüm Tuzağı" oyununun prömiyerini 4 Kasım Cuma günü yapacak.

Ira Levin'in yazdığı, Hale Kuntay'ın çevirisini yaptığı ve reji koltuğunda Volkan Özgömeç'in oturduğu oyunun dekor tasarımı Bekir Beğen, kostüm tasarımı Berna Yavuz, ışık tasarımı Nihat Bahar ve müzikleri Kerem Memişoğlu'na ait.

Fatma Kum Ertekin, Emre Ön, Selin Poyraz ve Volkan Satır'ın rol aldığı oyunda, para ve şöhret tutkusunun insanları nasıl baştan çıkardığı anlatılıyor.

Oyunun prömiyeri, 4 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.





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