KTÜ'de "Mavi Vatan: Ateş Üçgeninde Türkiye" konulu konferans düzenlendi

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) "Mavi Vatan: Ateş Üçgeninde Türkiye" konulu konferans gerçekleştirildi.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı emekli tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı.



Yaycı, Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde, meşru deniz yetki alanlarındaki hakları konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Mavi Vatan'ın bir parçası olan Karadeniz'in, jeopolitik ve jeostratejik özelliği itibarıyla tarihsel süreçte Türkiye ve diğer bölge ülkeleri için olduğu kadar Uzak Asya'dan Amerika'ya kadar dünyadaki hemen hemen bütün büyük güçlerin kontrol etmek istediği bir bölge haline geldiğini ifade eden Yaycı, "Türkiye'nin izlediği barışçı politika, Karadeniz'i sıcak çatışmalardan uzak tutmada etkili oldu." dedi.



Yaycı, Mavi Vatan'da yapılan araştırmaların Karadeniz'in önemini bir kez daha ortaya çıkardığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, denizlerine sahip olmalıdır. Bu noktada, 'Bizim etrafımızda ne oluyor?' sorusunun cevabı önemlidir. Türkiye, denizlerine sahip olmasın diye Amerika, Fransa ve Almanya, Yunanistan'a çok ciddi askeri yardım yapıyor. Gayri askeri adaları silahlandırıyorlar. Yunanistan'ı, karasularını artırması için teşvik ediyorlar. Bu mesafe, 6 milden 7 mile dahi çıkacak olsa Mavi Vatanımızın yüzde 13'ü Yunanistan'ın olur. Türkiye'nin kara parçasından yüzde 13'ünü kimse alabilir mi? Ölürüz de vermeyiz. Deniz de böyle bir şey işte."

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın da konuşma yaptığı konferans, soru cevap bölümüyle sona erdi.



Rektör Çuvalcı, Yaycı'ya günün anısına Trabzonspor forması ile çeşitli hediyeler takdim etti.

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