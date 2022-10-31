Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını sürdürdü

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 3 Kasım Perşembe günü Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İki gün izinli olan oyuncular, bugün yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ilk olarak dinamik ısınma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman pas çalışması, 5'e 2 ve geniş alan oyun ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Ferencvaros maçı hazırlıklarını sürdürecek.





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