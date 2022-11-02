Trabzonspor, yarın Ferencvaros'u konuk edecek

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Robert Kempter ve Dominik Schaal olacak.

Ferencvaros'un 10 puanla lider olduğu grupta 6 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, 7 puanla 2. sırada bulunan ve son maçta sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak Monaco'nun önüne geçerek bir üst tura çıkmak istiyor.

Tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde 4. kez mücadele eden Karadeniz ekibi, 3. kez gruplardan çıkmanın mücadelesini verecek.





- 8 sezon sonra başarmayı hedefliyor





Trabzonspor ilk kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde 2013-2014 sezonunda gruptan birinci, 2014-2015 sezonunda ise 2. olarak çıkma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi, 2019-2020 sezonunda ise sonuncu olarak elendi.

Bordo-mavililer, bu sezon grupta 2. sırayı alması halinde 8 sezon sonra Avrupa'daki başarısını tekrarlamış olacak.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda olamayacak.





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