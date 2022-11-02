Trabzon'da kaçakçılık operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen kaçak içki ve sigara operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri ve mükerrer bandrolsüz ürünlerin ele geçirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, F.M'nin bulunduğu araçta arama yapıldı.

Aramalarda, kaçak 270 paket sigara, 15 şişe içki ve 90 pipo tütünü ele geçirildi.

F.A. ve M.G'nin bulunduğu araçta yapılan aramada ise 750 paket sigara, 21 şişe içki ve 90 pipo tütünü bulundu.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.





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