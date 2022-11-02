Trabzon'da Tüp Bebek Merkezi hizmete açıldı

TRABZON (AA) - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Tüp Bebek Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Vali İsmail Ustaoğlu, hastanenin Kaşüstü Kampüsü'nde hizmet verecek merkezin açılışında, bölgede kamu adına ilk defa bir tüp bebek merkezi hizmete girdiğini söyledi.

Bölge açısından önemli bir kazanım olduğuna dikkati çeken Ustaoğlu, "Evlat hasreti çeken gençlerimiz artık İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlere gitmek yerine inşallah evlat sahibi olmaları noktasında bu merkezimiz bundan sonra faaliyet gösterecek. Bu anlamda gerçekten çok anlamlı bir hizmet ve kamuda böyle bir hizmetin açılması da daha ayrı bir anlam katıyor. Belki ekonomik anlamda sıkıntılarla bu merkezlerde çare arayan ailelerimizin sıkıntılarına inşallah merkezimiz deva olacak. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da Karadeniz'de kamuda böyle bir merkezin tek olduğunu dile getirerek "16 merkezde kamuda bu tesisin olduğunu, bizim 17'nci olduğumuzu, 11 ilde yapıldığını, bizim de 12'nci olduğumuzu vurgulamak istiyorum." dedi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Süleyman Türedi de merkezin bölgedeki büyük bir eksikliği gidereceğini işaret ederek "En güzel yatırım insana, insan sağlığına ve geleceğe yapılan yatırımdır ve bu merkez bunun en güzel örneklerinden birisi olacaktır." ifadesini kullandı.

Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi Prof. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin, güzel işlere imza atmak istedikleri merkezde 5 kadın doğum, 3 de embriyoloji uzmanının çalışacağını aktardı.

Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile hastane personeli ve ilgililer katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.