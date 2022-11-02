Trabzon'da "O Sene Bu Sene" fotoğraf yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi

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TRABZON (AA) - Ortahisar Belediyesince düzenlenen "O Sene Bu Sene" adlı fotoğraf yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas, kentteki bir otelde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmaya katılanları ve ödül alanları tebrik etti.

Trabzon'un bir spor şehri olduğunu vurgulayan Kafkas, Trabzonspor'un şampiyonluk sürecine de dikkati çekti.

"Bunu geçen yıl hep birlikte başardık" diyen Kafkas, "Bu başarı 4 yıllık bir planlama sonucu tüm camianın desteğiyle gelen bir başarıydı. Şimdi yeni bir sezonda hep birlikte bir hikaye yazmak istiyoruz. Bunun meşakkatli bir yol olduğu da hepimizin malumu. Bu sebeple hep birlikte iyi günde, kötü günde kulübümüzü, camiamızı, takımımızın yanında olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de yarışmanın, belediye ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlendiğini belirtti.

Yarışmaya 16 ilden 156 yarışmacının katıldığını aktaran Genç, "Alanında, mesleğinde seçkin olan jüri heyetimizle bir derecelendirme yapıldı ve bu şekilde bir etkinlik yapmak istedik hem de tarihe bir not düşmek, bir hatırası olsun istedik." diye konuştu.

Genç, dereceye girenleri de tebrik ederek, "Hakikaten çok önemli anları sabit kareye aldılar ve tarihe bir kayıt olarak düştüler." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ile Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale'nin de bir açılış konuşması yaptığı törende, bordo-mavili kulübün eski asbaşkanları ile jüri üyelerine plaket takdim edildi.

Toplam 176 fotoğrafın yer aldığı yarışmada birincilik ödülü "İnadıyla Şampiyon" adlı fotoğrafıyla İnan Kalyoncu'ya, ikincilik ödülü "Şampiyon Trabzonspor" fotoğrafıyla Ömer Şahin'e ve üçüncülük ödülü de "Bayrak" fotoğrafıyla Murat İbranoğlu'na verildi.

AA foto muhabiri Hakan Burak Altunöz de "Kar Altında Bilet Sırası" fotoğrafıyla mansiyon kazandı. Altunöz, ödülünü İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Erdem Şen'den aldı.

Öte yandan yarışmada, "Dalgaları Aş da Gel" fotoğrafıyla İnan Kalyoncu ve "Kupa Şampiyonun Ellerinde" fotoğrafıyla İlhan Uzunismail de mansiyona layık görüldü.





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