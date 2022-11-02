Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını tamamladı

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TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak Tnabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarına ilk 15 dakikası açık tutulan bir antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyuncularla yaptığı analiz toplantısı nedeniyle 15 dakika gecikmeli başlayan antrenmana, uzun süreli sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Edin Visca katılmadı.

Avcı, antrenman başında saha kenarında Brezilyalı oyuncu Bruno Peres ile özel görüşme yaptı.

Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünde oyuncular, ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, idmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.





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