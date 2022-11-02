Trabzonspor-Ferencvaros maçına doğru

TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak ​​​​​​​Ferencvaros'un teknik direktörü Stanislav Cherchesov, iyi bir performans ortaya koymak istediklerini dile getirdi.



Cherchesov ve forvet oyuncusu Ryan Mmaee, karşılaşmanın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenledi.

Kadrosunda eksik oyuncular bulunduğunu belirten Cherchesov, "Grupta 6. maçımızı oynayacağız. Çok sıkı bir programdan sonra buradayız. Tabii ki uzun yürüyüş içinde eksikler olabilir. Genç oyuncu olsun olmasın, önemli olan alacağımız sonuçtur." dedi.

Dün Trabzonspor'un oyun sistemini incelediklerini ifade eden Cherchesov, şunları söyledi:

"Yarın iyi oyunla iyi bir performans göstermek istiyoruz. Kendi evimizde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldık. İyi performans gösterdik. Seyirci önünde motive olacaklar. Onun için halen taktik üzerinde düşünüyoruz. Yarın ne olacağı ortaya çıkacak. Türkiye'ye karşı 6 kez Rusya Milli Takımı'yla oynadım. Hepsinde çok güzel atmosfer vardı. Türkiye'de futbolun ne kadar sevildiğini biliyorum. Yarın da böyle olmasını bekliyoruz."





- Mmaee: "Tur biletimizi aldık"





Forvet oyuncusu Ryan Mmaee, bondo-mavili ekibe karşı zor bir müsabaka oynayacaklarını belirterek, "Üzerimizde büyük bir baskı olacak ama mutlaka kazanmalıyız. Zor bir maç bekliyorum. Daha önce yaptığımız maçlardaki oyunumuzu göstererek bu müsabakayı kazanmak istiyoruz. Formda bir takımımız var. Ben de gol ile katkı sağlamaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Maçın atmosferinin kendilerini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin ise Mmaee, "30 bin kişiye karşı oynamak kolay değil. Mücadele edeceğiz. Daha önceki maçlarda gösterdiğimiz takım ruhunu yanımıza alıp, performansımızı artıracağız. Bir sonraki tura biletimizi aldık ama mücadelemizi yapacağız." diye konuştu.

Konuk takım, karşılaşmanın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde son antrenmanını gerçekleştirdi.





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