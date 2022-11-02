Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'ten Trabzonspor'a ziyaret

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TRABZON (AA) - Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan'ın Doğu Karadeniz Bölgesi Fahri Konsolosu Umut Durbakayım'la birlikte Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında yarın Macaristan temsilcisi Ferencvaros'un Trabzonspor'a konuk olacağı maçı izlemek için kente gelen Matis, bordo-mavili kulübe ziyarette bulunup, başarı dileklerini iletti.

Ziyarette, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyeleri Sami Karaman ve Lokman Sadıklar hazır bulundu.

Zeyyat Kafkas, Büyükelçi Matis'e, adının yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.





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