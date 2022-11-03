TTB'de ekim ayında 2,2 milyar liralık ürün işlem gördü

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TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret Borsası'nda (TTB) ekim ayında 2 milyar 22 milyon 662 bin liralık ürün işlem gördü.

TTB'den yapılan açıklamaya göre, Ekim 2022'deki işlem hacmi, geçen senenin ekim ayına göre yaklaşık yüzde 33 artış gösterdi.

Ekim 2021'de 1 milyar 512 milyon 783 bin liralık ürünün alınıp satıldığı TTB'de, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 22 milyon 662 bin liralık ürün işlem gördü.

İşlem hacminin 1 milyar 338 milyon 203 bin 858 liralık kısmını fındık alım ve satışları teşkil ederken, çeşitli gıda maddeleri, hububat, hububat mamulleri, bakliyat, canlı hayvanlar, çeşitli maddeler de diğer işlem gören ürünler oldu.





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