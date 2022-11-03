Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti:

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TRABZON (AA) - Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Trabzon ile Macaristan arasında çok daha fazla iş birliği olması gerektiğini düşündüğünü, potansiyelin yüksek olduğunu bildirdi.

Büyükelçi Matis, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ile bir araya geldi, ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Matis, Kovid-19 salgını öncesinde Trabzon ve Türkiye ile her geçen gün iyiye giden ilişkilerin olduğunu söyledi.

İlişkilerin salgın döneminde biraz durakladığını belirten Matis, "Artık pandemi sona erdi. Şimdi iş yapma ve çalışma zamanı diyebiliriz. Trabzon ile Macaristan arasında çok daha fazla iş birliği olması gerektiğini düşünüyoruz. Potansiyel yüksek. Türkiye ile daha fazla iş yapmak arzusundayız." dedi.

Matis, bu nedenle Macaristan İhracatı Teşvik Ajansının yurt dışı ofislerinden birini İstanbul'da açtığını ifade ederek, "Ayrıca Macaristan Eximbank da İstanbul'da bir ofis açtı. Türkiye'de 4 ticaret müşavirimiz görev yapıyor. Gerçekten iş birliği yapacağımız birçok alan bulunuyor." diye konuştu.

- "Macaristan'da Türk ürünlerinin satılacağı bir yapı market oluşturmak istiyoruz"

Çelebi de Türk-Macar dostluğunu benimseyen bir anlayışta olduklarını belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Macaristan ile iş birliği yapma arzusunda olduklarını vurgulayan Çelebi, "Macaristan, sıkı bağlarımız olan bir ülke ve iş birliği yapma arzusundayız. Macaristan'da Türk ürünlerinin satılacağı bir yapı market oluşturmak istiyoruz. Çinlilerin bu tür girişimleri var. Biz de Macaristan'da bir Türk pazarı yapmak istiyoruz." dedi.

Çelebi, bu konuda yaklaşık 50 dönümlük bir araziye ihtiyaçları olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Macaristan ve hinterlandındaki Avrupa ülkelerine buradan ulaşmayı amaçlıyoruz. Türk ürünleri kaliteli ürün haline geldi. Türk işçileri de potansiyelleriyle aranılan elemanlar oldu. Pandemi sürecindeki boşlukta yavaşlayan ilişkilerimizi daha da hızlandırıp iyi bir noktaya geleceğimizi umuyorum."

Konuşmaların ardından Çelebi, ziyaretin anısına Matis'e plaket takdim etti.

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