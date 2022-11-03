İranlıların el sanatları Trabzon'daki sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu

TRABZON (AA) - İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosluğu, Tebriz İslam Sanatları Üniversitesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen el sanatları sergisi açıldı.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen sergide, ahşap oymacılığı, turnacılık, epoksi, memegan duzi, kublen nakış, kilim, minyatür, tezhip, halı tasarımı, seramik, çömlekçilik ve cam işçiliği alanında çeşitli eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, serginin tarih boyunca dost ve kardeşçe yaşamış iki ülkenin dayanışmasına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Ustaoğlu, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin iki ülkenin insanlarının birbirini daha iyi tanıması ve dostluğun, kardeşliğin pekişmesi açısından da ayrı bir anlam ifade ettiğini dile getirerek, "Kaymakamlık dönemimde sınırda görev yaparken zaman zaman İran'a da ziyaretlerde bulunmuştum. 21 yıl önce Tebriz Üniversitesi'nde bir gece misafir olmuştum. Biz de orada adeta kendimizi Türkiye'de gibi hissetmiştik." dedi.

Tebriz'den oldukça etkilendiğini vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm bunlar kardeşliğimize, dostluğumuza katkı sağlıyor. Trabzon'da ve Tebriz şehrimiz arasında güzel bir gönül köprüsü oluşturacağına inandığımız bu tip sanatsal faaliyetlerin devamını orada da gerçekleştirmek isteriz. Bu, güzel ilişkilerimizi de daha ileriye taşır. Coğrafya bir kader diyoruz da komşuluk da bu kadere bağlı olarak değişmeyen bir şeydir. Biz inanıyoruz ki bu güzel komşuluk ilişkilerimiz her alanda devam edecektir."

İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Hüseyin Saberi de sergide bulunan eserlerin Tebriz İslam Sanatları Üniversitesi tarafından yapıldığını belirtti.

Saberi, sanat eserlerinin sergilenmesinin Müslümanlar arasındaki ilişkilerin güçlenmesine çok büyük yardımları olduğunun altını çizerek, "Elimizde olanı yapmaya çalıştık ve bunu da sizlere sergilemeye çalışıyoruz. Trabzon sanatını da Tebriz'de sergilemek isteriz." dedi.

Tebriz İslam Sanatları Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammadali Keynejad, İran ve Türkiye arasında çok fazla ortak nokta olduğunu vurguladı.

Keynejad, Trabzon'da yürürken kendisini İran caddelerinde yürüyormuş gibi hissettiğini belirterek, Trabzonlulara da Tebriz'e gelmelerini için davette bulundu.

Konuşmaların ardından Ustaoğlu, Saberi, Keynejad ve beraberindekiler serginin açılışını gerçekleştirdi. Sergiyi gezen Ustaoğlu, eserler hakkında bilgiler aldı.

Sergi, 5 Kasım Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.