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TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun son haftasındaki Trabzonspor-Ferencvaros maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Harm Osmers, Robert Kempter, Dominik Schaal (Almanya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Yusuf Yazıcı

Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Samy Mmaee, Knoester, Paszka, Esiti, Laidouni, Zachariassen, Vecsei, Nguen, Ryan Mmaee





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