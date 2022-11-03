TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun son haftasındaki Trabzonspor-Ferencvaros maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Harm Osmers, Robert Kempter, Dominik Schaal (Almanya)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Yusuf Yazıcı
Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Samy Mmaee, Knoester, Paszka, Esiti, Laidouni, Zachariassen, Vecsei, Nguen, Ryan Mmaee
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