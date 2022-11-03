Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Abdullah Avcı'ya plaket verdi

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TRABZON (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi H Grubu’ndaki Trabzonspor-Ferencvaros maçı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'ya, bordo-mavili takım kariyerinde geride kalan 100. maçı nedeniyle plaket verdi.

Artvin'de çeşitli programlara katılan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha sonra Trabzonspor ile Ferencvaros takımları arasında oynanacak karşılaşmayı izlemek üzere Trabzon'a geldi.

Kasapoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile karşılaşma öncesi saha kenarında Abdullah Avcı'ya içerisinde kramponun yer aldığı plaket takdim etti.

Avcı, bordo-mavili takımın geçen hafta UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız ile deplasmanda oynadığı müsabakada 100. karşılaşmasına çıkmıştı.





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