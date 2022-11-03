Futbol: UEFA Avrupa Ligi

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Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Harm Osmers, Robert Kempter, Dominik Schaal (Almanya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Yusuf Yazıcı

Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Samy Mmaee, Knoester, Paszka, Esiti, Laidouni, Vecsei, Zachariassen, Ryan Mmaee, Nguen

Gol: Dk. 7 Bakasetas (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 28 Laidouni (Ferencvaros)





TRABZON (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımı karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

7. dakikada Trabzonspor golü buldu. Sol bindiren Eren Elmalı'nın pasına hareketlenen Bakasetas'ın ceza alanı önünden sert vuruşunda, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 1-0.

13. dakikada Bakasetas'ın pası sonrası topla buluşan Trezeguet'nin ceza alanı çizgisi yakınından şutunda , yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

15. dakikada yine Trezeguet'nin pasına hareketlenen Yusuf Yazıcı'nın yakın mesafeden vuruşunda, top üsten auta gitti.

22. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Bartra'nın kafa vuruşunda, kaleci Dibusz'u geçen topu çizgi üzerinde savunma çıkardı.

41. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Bakasetas'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Dibusz topu kornere çeldi.

İlk yarı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.









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