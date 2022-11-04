Trabzonspor-Ferencvaros maçının ardından

TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son haftasında ağırladığı Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u 1-0 yenmesine karşın grubu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Trezeguet, takıma katkı verebilmek için mücadele ettiğini söyledi.

Bordo-mavili futbolcu Trezeguet, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Bundan sonra bir sonraki aşamaya geçtik. Bu önemli bir 3 puandı. Şimdi ise önümüzde lig var ve ona odaklanıyoruz." dedi.

Trezeguet, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her maç elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Elbette gol atmak için, asist yapmak için açım. Bunları yapmayı arzuluyorum. Ama bunlar işe yaramadığı zaman, gol atamadığım zaman da takımın kazanması için en iyi yapılması gereken neyse onu yapmaya çalışıyorum. Görevimi sadece gol atmak ve asist yapmak olarak yorumlamayalım. Aynı zamanda takıma en iyi anlamda yardımcı olmaya çalışıyorum. Top bende değilken de yardımcı olmaya, savunmaya gelmeye çalışıyorum. Takım için en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyorum."





- Bartra: "Geçiş sürecinde olduğumuz açıkça görülebiliyor"







Trabzonspor'un stoperi Marc Bartra, takım olarak geçiş sürecinde olduklarını belirterek, "Geçiş sürecinde olduğumuz açıkça görülebiliyor. Futbol bir hatalar oyunu. Daha az hata yapanın kazandığı bir oyun. Dolayısıyla biz az hata yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bunun üzerine çalışmalarımız sürüyor. Futbol dediğim gibi 90 dakika. Uzatmalarda dahi en iyinizi vermeniz gerekiyor. Çok küçük hatalarda dahi cezalandırılabiliyorsunuz." diye konuştu.

Bartra, ne kadar kaliteli bir takım olduğuklarını Ferencvaros karşısında gösterdiklerini vurgulayarak, "Takım arkadaşlarımızla iyi baskı yaptık. Bugün herkese doğru yolda olduğumuzu gösterdik. Bu takımın olduğu yerde her zaman mücadele vardır. Arkadaşlarımla birlikte yapılabilecek en iyi işi yapmaya çalışacağız. Olabilecek en iyi yerde bitirmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Pazar günü karşılaşacakları Konyaspor maçını da değerlendiren Bartra, "Tabii ki 3 puan alabileceğimiz bir maç. Takım arkadaşlarımızla birlikte her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü oyunu devam ettirebilirsek, o maçtan 3 puan alabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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