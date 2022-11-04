Trabzonspor-Ferencvaros maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor-Ferencvaros maçının ardından

AA

Trabzonspor-Ferencvaros maçının ardından

TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son haftasında ağırladığı Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u 1-0 yenmesine karşın grubu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Trezeguet, takıma katkı verebilmek için mücadele ettiğini söyledi.

Bordo-mavili futbolcu Trezeguet, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Bundan sonra bir sonraki aşamaya geçtik. Bu önemli bir 3 puandı. Şimdi ise önümüzde lig var ve ona odaklanıyoruz." dedi.

Trezeguet, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her maç elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Elbette gol atmak için, asist yapmak için açım. Bunları yapmayı arzuluyorum. Ama bunlar işe yaramadığı zaman, gol atamadığım zaman da takımın kazanması için en iyi yapılması gereken neyse onu yapmaya çalışıyorum. Görevimi sadece gol atmak ve asist yapmak olarak yorumlamayalım. Aynı zamanda takıma en iyi anlamda yardımcı olmaya çalışıyorum. Top bende değilken de yardımcı olmaya, savunmaya gelmeye çalışıyorum. Takım için en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyorum."


- Bartra: "Geçiş sürecinde olduğumuz açıkça görülebiliyor"


Trabzonspor'un stoperi Marc Bartra, takım olarak geçiş sürecinde olduklarını belirterek, "Geçiş sürecinde olduğumuz açıkça görülebiliyor. Futbol bir hatalar oyunu. Daha az hata yapanın kazandığı bir oyun. Dolayısıyla biz az hata yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bunun üzerine çalışmalarımız sürüyor. Futbol dediğim gibi 90 dakika. Uzatmalarda dahi en iyinizi vermeniz gerekiyor. Çok küçük hatalarda dahi cezalandırılabiliyorsunuz." diye konuştu.

Bartra, ne kadar kaliteli bir takım olduğuklarını Ferencvaros karşısında gösterdiklerini vurgulayarak, "Takım arkadaşlarımızla iyi baskı yaptık. Bugün herkese doğru yolda olduğumuzu gösterdik. Bu takımın olduğu yerde her zaman mücadele vardır. Arkadaşlarımla birlikte yapılabilecek en iyi işi yapmaya çalışacağız. Olabilecek en iyi yerde bitirmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Pazar günü karşılaşacakları Konyaspor maçını da değerlendiren Bartra, "Tabii ki 3 puan alabileceğimiz bir maç. Takım arkadaşlarımızla birlikte her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü oyunu devam ettirebilirsek, o maçtan 3 puan alabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Trezeguet: Gol atmak ve asist yapmak için açım
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trezeguet: Gol atmak ve asist yapmak ...
Trabzonspor - Ferencvaros maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Ferencvaros maçının ardından
Trezeguet: Gol atmak ve asist yapmak için açım
YEREL HABERLER Trezeguet: Gol atmak ve asist yapmak için açım
Trabzonspor-Ferencvaros maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Ferencvaros maçının ardından
Trabzonspor-Ferencvaros maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Ferencvaros maçının ardından
Trabzonspor, yoluna Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda devam edecek
YEREL HABERLER Trabzonspor, yoluna Avrupa Konferans Ligi Play-Off ...
Trabzonspor - Ferencvaros (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Ferencvaros (EK FOTOĞRAFLAR)
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
YEREL HABERLER Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Trabzonspor - Ferencvaros (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Ferencvaros (EK FOTOĞRAFLAR)
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
YEREL HABERLER Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Trabzonspor- Ferencvaros (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor- Ferencvaros (FOTOĞRAFLAR)
Bakan Kasapoğlu´ndan Avcı´ya 100'üncü maç anısına krampon
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu´ndan Avcı´ya 100'üncü maç anısına ...
Trabzonspor, Ferencvaros maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor, Ferencvaros maçından notlar
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Abdullah Avcı'ya plaket verdi
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Abdullah Avcı'ya ...
Trabzonspor-Ferencvaros
YEREL HABERLER Trabzonspor-Ferencvaros
İranlıların el sanatları Trabzon'daki sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu
YEREL HABERLER İranlıların el sanatları Trabzon'daki sergide ...
Türk bürokratlar ve Macar diplomatlar dostluk maçı yaptı
YEREL HABERLER Türk bürokratlar ve Macar diplomatlar dostluk maçı ...
Trabzon'da Türkiye-Macaristan dostluk maçı oynandı
YEREL HABERLER Trabzon'da Türkiye-Macaristan dostluk maçı oynandı
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti:
YEREL HABERLER Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, Trabzon ...
Trabzon'a özgü "zerdava" ve "Tonya finosu" ırklarının gen haritası çıkarılıyor
YEREL HABERLER Trabzon'a özgü "zerdava" ve "Tonya finosu" ırklarının ...
TTB'de ekim ayında 2,2 milyar liralık ürün işlem gördü
YEREL HABERLER TTB'de ekim ayında 2,2 milyar liralık ürün işlem ...
Doğu Karadeniz'den 10 ayda yapılan ihracat 1 milyar doları aştı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'den 10 ayda yapılan ihracat 1 milyar ...
Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını ...
Ferencvaros, Trabzonspor maçına hazır
YEREL HABERLER Ferencvaros, Trabzonspor maçına hazır

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.