Trabzonspor'un sahasında bileği bükülmüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında sahasında Macaristan'ın Ferencvaros takımını 1-0 yenen Trabzonspor, iç sahada başarılı grafiğiyle dikkati çekiyor.

Bordo-mavililer, bu sezon Spor Toto Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 9 iç saha maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.

Karadeniz ekibi, ligde 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken Avrupa'da 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.





- Sadece 3 gol yedi

Trabzonspor, 9 iç saha maçının 7'sinde gol yemedi. Trabzon ekibi, iç sahadaki resmi maçlarda kalesinde sadece 3 gol gördü.

Trabzonspor, iç sahada ligde 5 maçta 2 gol, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ve UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 1 gol yedi.





- Ligdeki maçlar

Trabzonspor, iç sahada Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi, ardından Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında sadece Gaziantep FK'yı 3-2 yendiği karşılamada gol yiyen bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, Demir Grup Sivaspor'u ise 1-0 mağlup etti.

Bordo-mavililer, iç sahada 5 maçta 11 puan elde etti.





- Avrupa kupası maçları

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off elemesinde sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile golsüz berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, Fransa'nın Monaco takımını da 4-0, Macaristan'ın Ferencvaros takımını ise 1-0 yenmeyi başardı.

Avrupa'da sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, 7 gol atarken 1 gol yedi.





- Dış sahada 21 gol yedi

Trabzonspor, bu sezon evindeki maçlarda başarılı savunma performansı sergilerken, deplasmanda ise aynı başarıyı gösteremedi.

Evindeki lig maçlarında başarılı savunmasıyla dikkati çeken ve sadece 2 gol yiyen Karadeniz ekibi, dış sahada ise 6 maçta rakiplerinin 11 golüne engel olamadı.

Trabzonspor, Avrupa'daki 4 deplasman maçında da 10 gol yedi.

Bordo-mavili ekip, dış sahadaki 10 resmi maçta kalesinde 21 gol gördü. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.