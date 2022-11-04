Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 6 Kasım Pazar günü Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.

Dünkü Ferencvaros maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, 5'e 2, dar alan çalışması ve çift kale maç yaptı. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.