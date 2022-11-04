Trabzon'da "Gençler CNC Tezgahı ile İş Hayatına Atılıyor" projesi destek aldı

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TRABZON (AA) - Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) ve Mobilyacı İşadamları Derneğince hazırlanan "Gençler CNC Tezgahı ile İş Hayatına Atılıyor" projesinin Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenmesine karar verildi.

TESOB Başkanı Metin Kara, yaptığı yazılı açıklamada, 358 bin Avro bütçeli projenin turizme yönelik hediyelik eşya sektöründe yerli üretimin artırılmasını hedeflediğini belirtti.

İstihdamı ve girişimciliği artıracak projenin onay almasından büyük mutluluk duyduklarına değinen Kara, turizm sektöründeki hediyelik eşyaların yaklaşık yüzde 90'ının il dışından Trabzon'a geldiğine işaret etti.

Kara, projede 35 katılımcının yer alacağını ve öncelikli hedeflerinin ahşap hediyelik eşyaların üretimini kentte yapmak olduğunu ifade ederek, "Amacımız katılımcıların makine teknolojileri alanında istihdam edilebilirliğini artırmak ve girişimci olabilmelerini sağlamak için CNC ve lazer kesim makinesi üzerinden ahşap işlemeyi öğrenmelerini sağlamak, turizm sektörüne yeni hediyelik eşya üretmek, mesleki ve uygulamalı eğitimler vermektir." ifadesini kullandı.

Şehre gelen yerli ve yabancı turist sayısının her geçen yıl arttığına dikkati çeken Kara, şunları kaydetti:

"Turistlere yönelik yaptığımız anket çalışmasında, yöreye özgü hediyelik eşyalarda çeşitlilik olmadığı için hediyelik eşya almayı tercih etmedikleri sonucu ortaya çıktı. Ayrıca Trabzon'da satılan hediyelik eşyaların yüzde 80'i Çin'den, yüzde 10'u yurt içindeki büyük illerden geliyor ve sadece yüzde 10'u şehrimizde üretiliyor. Bu projeyi hazırlarken ana amaçlarımızdan biri de kentimize özgü hediyelik eşyaların şehrimizde üretilmesiydi. Umarız 12 ay süreli projemiz hem sektörün eleman ihtiyacını karşılar, hem de girişimci sayısının artmasına yardımcı olur."





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