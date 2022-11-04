Trabzonspor Kulübü, altyapıyı geliştirmek için 15 ay sürecek projeye başladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, altyapısını geliştirmek amacıyla anlaşma sağladı firma ile ilk çalışmanın yapıldığını duyurdu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, çeşitli futbol kulüpleri ve federasyonlarla çalışmalarını sürdüren Double Pass firması yetkililerinin, 15 ay sürecek proje kapsamında haftada dört gün idari çalışanlar, antrenörler ve oyuncularla bir araya geleceği belirtildi.

Özkan Sümer Tesisleri'nde düzenlenen ilk toplantının, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Trabzonspor Futbol Gelişim Direktörü İhsan Derelioğlu'nun katılımıyla yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Trabzonspor kültürü ve önceliklerinin ele alındığı, oyuncu yetiştirme felsefesi, modern oyuncu yapısı ve günümüz futbolunun taktiksel dizaynı gibi teorik konularda fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.





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