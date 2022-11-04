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TOKİ Başkanı Bulut, "İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerinin tanıtım tırını gezdi:

AA

TOKİ Başkanı Bulut, "İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerinin tanıtım tırını gezdi:

TRABZON (AA) - Trabzon'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerinin tanıtım tırını gezen Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, "Tıpkı buradaki sanal ortamdaki gibi yeni yapacağımız konutlar da aynı mimari özellikte aynı kalitede. Bölgeler arasında cephe farklılıklarıyla o bölgeye hitap eden konutlar olacak. Bunu tüm Türkiye'ye tanıtıyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Trabzon'a gelen Bulut, beraberinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu'yla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyasıyla ilgili vatandaşlara bilgi vermek amacıyla Trabzon Kent Meydanı'nda bulunan tanıtım tırını gezdi.

Yetkililerden projeler hakkında bilgi alan Bulut, sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla TOKİ projelerindeki daireleri inceledi.

Bulut, burada gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13-14 Eylül'de açıkladığı 250 bin sosyal konut, 1 milyon altyapılı arsa ve 10 bin iş yeriyle ilgili başvuruların 31 Ekim itibarıyla tamamlandığını hatırlatarak, "5 milyon 100 binin üzerinde geçerli başvuru oldu. Konut, arsa ve iş yeri başvuruları bir hafta daha uzatıldı ayın 7'sinde bitiyordu 14'üne kadar uzatıldı. Dolayısıyla bu uzatma sebebimiz konut başvurusunda bulunan arkadaşların arsaya da başvurabileceği ikisinden birini tercih etmesi yönünde zaten olanak sağlanmıştır. Dolayısıyla vatandaşlarımız bu süreç içerisinde arsaya da başvurabilirler." ifadelerini kullandı.

Projeleri Türkiye'ye tanıttıklarına işaret eden Bulut, "Tıpkı buradaki sanal ortamdaki gibi yeni yapacağımız konutlar da aynı mimari özellikte aynı kalitede. Bölgeler arasında cephe farklılıklarıyla o bölgeye hitap eden konutlar olacak. Bunu tüm Türkiye'ye tanıtıyoruz." dedi.

Proje kapsamında Trabzon'da 2 bin 550'ye yakın konut, 500 altyapılı arsa ve 250'ye yakın iş yeri yapılacağını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Trabzon'daki yatırımlarımız zaten bununla sınırlı değil. Sayın başkanımızın çok yakından takip ettiği, bugün herkesin gözünün önünde olan bir Çömlekçi projemiz var. İnşallah hedefimizde bakanlığımızın koordinasyonunda, sayın bakanımız da Trabzon'a ayrı pozitif ayrımcılık yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Trabzon'daki yatırımları her platformda gündeme getirip takip ediyor. Dolayısıyla en önemli projelerden biri kentsel dönüşüm olarak Çömlekçi projesi. İlk etapta projemizi artık belli bir noktaya getirdik. İnşallah seçime kadar zaten taşınmaya başlar insanlar. Onun ikinci etabıyla ilgili başkanımızla yine milletvekillerimizle istişare etmek suretiyle en uygun proje haritası çalışmalarını tamamladık. Son değerlendirmeyi yaptıktan sonra da önümüzdeki süreçte ihalelerini yapacağız."

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise TOKİ Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Trabzon'da önemli yatırımları olduğunu belirterek, "Şehrin en batısından, doğusundan, güneyine kadar her ilçemizde birçok proje devam ediyor." dedi.

Projeye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Zorluoğlu, "Bu, vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlığımıza ve TOKİ Başkanlığımıza duyulan güvenin de bir göstergesidir. Tüm Türkiye'de çok büyük bir heyecan getirdi. İnşallah Trabzon'da da sosyal konutlar yükselecek ve hak sahiplerine teslim edilecek. Bu anlamda tırlarla birçok ilde yapılacak konutlar tanıtılıyor. Az önce biz de sanal gözlüklerle 2+1 konutu ziyaret ettik. İnşallah hak sahipleri yakın zamanda belirlenir. Türkiye'deki konut açığının giderilmesinde de çok büyük faydası olacak." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da TOKİ'nin kendini ispatlamış bir kurum olduğunun altını çizerek, "Yapılan bu konut hamlesinden dolayı Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve TOKİ Başkanımıza, şehrimize ve ülkemize kazandırdıkları vizyondan dolayı ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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