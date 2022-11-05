AK Parti Trabzon teşkilatına "Türkiye Yüzyılı" temalı eğitim verildi

TRABZON (AA) - AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, "AK Parti'nin en büyük başarı hikayesi Türkiye'nin dağılmış siyasi yelpazesini aynı çatı altında, ak davanın, AK Parti'nin çatısı altında birleştirmiş olmasıdır." dedi.

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı" temalı Teşkilat Akademisi Eğitimleri başladı.

Programda konuşan Cahit Özkan, tarih boyunca şanlı ecdadın gönül coğrafyasında ortaya koyduğu bütün kahramanlıkların, başarıların, milleti sevince ve mutluluğa götüren bütün hizmetlerin bugünkü temsilciliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti olduğunu söyledi.



AK Parti kurulduktan sonra ülkede vesayetle darbelerle muhtıralarla siyasi suikastlarla mücadele edildiğini anlatan Özkan, "Millete düşmanlık besleyenler, milletin mutluluğundan hüzün, hüznünden de mutluluk duyanlar, Cumhurbaşkanımız liderliğinde davamıza, yol arkadaşlarımıza düşmanlık besliyorlarsa bundan ne kadar gurur duysak azdır. Milletimiz için güzel hayaller kurmanın bedeli ne olursa olsun, biz bu mücadeleyi kutlu hedefine taşıyacağız. Bunun bedeli şehadet de olsa biz buna hazırız." diye konuştu.

Özkan, AK Parti olarak sadece Türkiye'ye değil gönül coğrafyasına da sorumlulukları olduğunu dile getirerek, dünyada adalet ve barış için mücadele ortamı yaratılmasının da bu davanın mensuplarında ve bu necip milletin sorumluluğunda olduğunu anlattı.



Milletvekili Cahit Özkan, "AK Parti'nin en büyük başarı hikayesi Türkiye'nin dağılmış siyasi yelpazesini aynı çatı altında, ak davanın, AK Parti'nin çatısı altında birleştirmiş olmasıdır." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her defasında birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe vurgu yaptığını aktaran Özkan, şöyle devam etti:



"Bu kutlu davayı, İHA'yı durdurmanın tek yolu birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu ortadan kaldırmak. SİHA'yı, yerli arabamız Togg'u, Mavi Vatanımızın altındaki trilyonlarca dolarlık hidrokarbonu, petrolü, doğal gazı bizden mahrum etmenin tek yolu bu birlik ve beraberliği durdurmak. FETÖ'nün, PKK'nın bizim Türk'üyle Kürt'üyle Laz'ıyla Çerkes'iyle Alevi'siyle Sünni'siyle kardeşlik hukukumuza saldırılarını devam ettirmelerinin yegane yolu bu birlik ve beraberliği durdurmak. Seçim sathı mailine girdik. Zaten teşkilat olarak sahadan hiçbir zaman uzaklaşmadık. Cumhurbaşkanımızın selam ve tebessümünü, medeniyetimizin bütün güzelliklerini Trabzon'un sokaklarında bakkalda, markette, kasapta, kuaförde, çarşıda ve pazarda en güzel şekilde temsil etmek zorundayız."

Türkiye'nin bütün dünyanın yeniden umudu olabilecek tek devlet olduğunu dile getiren Özkan, "Onun için 'Dünya 5'ten büyüktür.' sözünü dillendiren ve bizden başka hayata geçirecek başka bir millet ve devlet yok. Sorumluluğumuz daha yeni başlıyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin dönüm noktalarından biri olan 2023 seçimlerinin önemine vurgu yaptığını belirterek, "Artık bu mesele 2023 meselesi değil Türkiye Yüzyılı meselesi haline gelmiştir." dedi.

Program, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, gazeteci Ekrem Kızıltaş ve Hikmet Genç'in sunumlarıyla devam etti.



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