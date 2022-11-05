Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 100. maç sürprizi

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TRABZON (AA) - Trabzonspor'da görev yaptığı dönemde 100. maçını geride bırakan Abdullah Avcı'ya, futbolcular pastayla sürpriz yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla sürdürdü.

Antrenmanda futbolcular, UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla yapılan karşılaşmada 100'üncü maçını geride bırakarak "dalya" diyen Avcı'ya pasta keserek sürpriz yaptı.

Sürpriz sonrası duygulanan Avcı, "Umarım hep beraber bugün de söylediğim gibi vazgeçmeden üstüne koyarak bütün her şeyimizle devam ettiririz. Sizlerle inşallah uzun süre beraber oluruz. Sizi çok seviyorum ve çok mutluyum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayatımın en güzel mesleki zamanlarını yaşıyorum, ayağınıza sağlık, teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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