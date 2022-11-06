Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomez

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 36 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Bruno Paz (Dk. 36 Ikpeazu), Soner Dikmen, Bytqi, Hadziahmetovic, Michalak, Diouf

Goller: Dk. 14 (penaltıdan) Bakasetas, Dk. 26 (penaltıdan) Trezeguet (Trabzonspor) Dk. 45+8 Diouf (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Adil Demirbağ, Dk. 26 Michalak (Arabam.com Konyaspor)





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Arabam.com Konyaspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

7. dakikada Denswil'in uzun pasında sol çaprazda savunmanın arkasında topla buluşan Trezeguet'in şutunda kaleci Sehic, yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada Trabzonspor, VAR uygulamasıyla penaltı kazandı. Altı pas çizgisi önünde Adil Demirbağ'ın Trezeguet'e yaptığı müdahaleyi izleyen karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. Bakasetas, kullandığı penaltı atışıyla topu filelere gönderdi: 1-0

25. dakikada Hamsik'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Sehic güçlükle yatarak topu kornere çeldi.

26. dakikada Trabzonspor, yine penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı. Hamsik'in şutunda, ceza alanı içinde Michalek, topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. Bu kez Trezeguet, kaleci Sehic'in sağından topu filelere yolladı.

32. dakikada Bytqi'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.

36. dakikada konuk takımda Ahmet Oğuz, sakatlanarak sedye ile oyunu terk etti. Bu oyuncunun yerine Cebrail Karayel, oyuna dahil oldu. Aynı dakikada Paz'ın yerine de Ikpeazu, görev aldı.

45+8. dakikada Konyaspor farkı bire indirdi. Bartra'nın hatasıyla topu ceza yayı içinde önünde bulan Diouf, sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sol üst köşesinden filelere yolladı: 2-1

İlk yarı ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.





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