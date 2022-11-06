Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk. 59 Larsen), Bartra, Hugo, Denswil (Dk. 67 Djaniny), Gbamin, Hamsik (Dk. 81 Bardhi), Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Yusuf Erdoğan), Trezeguet, Gomez (Dk. 59 Umut Bozok)

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 36 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Bruno Paz (Dk. 36 Ikpeazu), Soner Dikmen, Bytqi (Dk. 85 Uğurcan Yazgılı), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 81 Oğulcan Ülgün), Diouf

Goller: Dk. 14 (penaltıdan) Bakasetas, Dk. 26 (penaltıdan) Trezeguet (Trabzonspor) Dk. 45+8 ve 54 Diouf (Arabam.com Konyaspor)

Kırmızı Kart: Dk. 82 Ikpeazu (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Adil Demirbağ, Dk. 26 Michalak, Dk. 70 Cebrayil Karayel, Dk. 87 Uğurcan Yazgılı (Arabam.com Konyaspor) Dk. 90+2 Umut Bozok, Dk. 90+10 Trezeguet, Dk. 90+11 Bakasetas (Trabzonspor)





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Arabam.com Konyaspor 2-2 berabere kaldı.

48. dakikada ceza alanına hareketlenen Bakasetas'ın sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

54. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Soldan ceza alanı son çizgisine inen Hadziahmetovic'in pasında, altı pas içinde Diouf, topu filelere gönderdi. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla da kontrol edilen pozisyonda gol geçerli sayıldı: 2-0.

64. dakikada Trezeguet'in sol çaprazdan şutunda kaleci Sehic'in çeldiği top Yusuf Erdoğan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda top üsten auta gitti.

79. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest atışta, savunmanın uzaklaştırmak istediği top Bartra'ya doğru geldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top kaleci Sehic de kaldı.

80. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına hareketlenen Trezeguet'in şutunda, kaleci Sehic topu üsten kornere gönderdi.



87. dakikada Uğucan Yazgılı, ceza alanı içinde Bartra'ya yaptığı faul sonrası penaltı kararı verdi. Daha sonra Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, pozisyon öncesi Bartra'nın elle topu aldığı gerekçesiyle kararı iptal etti.

90+10. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Sehic, topu kontrol etti.

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.



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