Trabzonspor, sahasında 2 puan kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kalarak sahasında 2 puan kaybetti.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Bakasetas, 26. dakikada da Trezeguet'in penaltı golleriyle 2-0 öne geçen bordo-mavililer, bu üstünlüğünü koruyamadı.

Ikpeazu'nun kırmızı kart görmesiyle maçın son bölümlerini 10 kişi oynayan Arabam.com Konyaspor, 45+8 ve 54. dakikada Diouf'un golleriyle eşitliği sağladı.





- Yenilmezlik serisi 31 maça çıktı

Trabzonspor'un, ligde iç sahada yenilmezlik serisi 31 maça çıktı.

Bordo-mavililer, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 608 günlük sürede hiç yenilmedi.

Trabzonspor, iç sahadaki son 31 karşılaşmasında 19 galibiyet, 12 beraberlik elde etti.





- Bakasetas ve Trezeguet cezalı

Sahasında 2 puan kaybeden Trabzonspor'da iki oyuncu cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın son dakikalarında sarı kart gören Bakasetas ve Trezeguet, 4. sarı kartlarına ulaşarak cezalı durumuna düştü. Bu futbolcular, gelecek hafta MKE Ankaragücü karşısında takımda yer alamayacak.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.