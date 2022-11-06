Trabzonspor-Konyaspor maçının ardından

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "2-0’dan 2-2 olması bizim için üzücü. Varlığımızı daha iyi hissettirebilmek adına bence kazanmak çok önemliydi." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunda ilk 45 dakikaya kadar bütün her şeyin planladıkları gibi gittiğini belirterek, "Önde çok doğru baskılar yaptık. Baskıları, doğru yönlendirdik, 1-2 kez baskıdan çıktılar. İlk yarı itibariyle rakibe hiçbir şey vermedik." diye konuştu.

Devre biterken uzatmanın sonunda yaptıkları bir bireysel ve pozisyon hatasıyla kalelerinde gol gördüklerini anlatan Avcı, şöyle devam etti:

"Rakip psikolojik olarak içeriye daha güvenli girdi. Biz de nasıl bu golü yedik düşüşü oldu. Bu arada Ömür’den haber geldi diziyle alakalı. Değişiklik yapmak gerekiyordu. Hüseyin Türkmen’den de bir bilgi vardı, 10-15 dakika daha belki gidecekti. 3 yerli kuralından dolayı ancak şöyle yapabildik. Ömür’ün yerine hem önde oynayabilecek hem de bekte kullanabileceğimiz Yusuf'u kullandık. Sonrasında da Türkmen ile ilgili bir şey olursa Bartra'yı kaydırırız veya Larsen’i almayı planladık. Gomez’de de bir şey vardı. Bu sefer Yusuf Erdoğan’ı sola çekmek zorunda kaldık. 3 kontenjanı sahada tutabilmek için bu hesapları yaparak bu şekilde hareket ettik."

Avcı, ikinci yarı itibariyle oyunun ilk yarıdaki gibi gitmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ortalıkta gri bir oyun vardı. Ama bize hiç yakışmayan, ikinci yediğimiz gol. Rakip oyuncunun 25-30 metre dripling yaparak 6 pasa kadar gidip pozisyonun golle sonuçlandırması. 2-2’den sonra birçok hamleler yaptık. Rakibe bir şey vermedik. Belki rakip son bölümde, belki 25 dakika, 10 kişi oynamasına rağmen daha fazla üretebilirdik. Pozisyonlarımız var, ama daha etkin daha kaliteli orta, daha kaliteli pas, daha şut yapabilirdik. Birçok şeyi yakalayabilirdik, yakaladıklarımız var, daha fazla olabilirdi. 2-0’dan 2-2 olması bizim için üzücü. Varlığımızı daha iyi hissettirebilmek adına bence kazanmak çok önemliydi. Berabere bitti. Bu bizim için üzücü."

Taraftarlara teşekkür eden Avcı, "Geldiler destek oldular, 2-2 bitti. Bunun içinde bunlar var. Şimdi sakatlarımız var, cezalarımız oldu. Yarın bir toparlanmadan sonra elimizde ne var, ona bakacağız. Bugün 21. maçı oynadık, hafta sonu itibariyle cuma akşamı 22. maçı oynayacağız. Sonra bir ara olacak ondan sonraki planlamamıza bakacağız. Rakibimizi tebrik ediyoruz." dedi.

Karşılaşmanın bitmesinin ardından başına darbe alan Bartra, hastaneye götürüldü. Oyuncunun sağlık kontrollerinin yapıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.