Arabam.com Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arabam.com Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

AA

Arabam.com Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Arabam.com Konyaspor'un Başkanı Fatih Özgökçen, "Özellikle ikinci penaltı kararında şu noktada bir belirleme yapılması zorunlu. Vücuttan gelen ele temaslarda penaltı var mı yok mu? Bunu belirlemek lazım." dedi.

Özgökçen, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hakemleri çok fazla eleştirme gibi bir durumlarının şimdiye kadar olmadığını, ancak verilen kararlarda standartların belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Fatih Özgökçen, şunları kaydetti:

"Özellikle ikinci penaltı kararında şu noktada bir belirleme yapılması zorunlu. Vücuttan gelen ele temaslarda penaltı var mı yok mu? Bunu belirlemek lazım. Çünkü standardı biraz kaybettik diye düşünüyorum. Bazı pozisyonlarda vücuttan geldiği zaman penaltı kararı veriliyor, bazı noktalarda verilmiyor. Bugün ikinci penaltıda Konrad Michalak'ın bacağından gelip eline temas eden bir pozisyon söz konusu. Burada penaltı veriyorsak iki hafta önce bizim Gaziantepspor maçındaki penaltı niye verilmedi?"

Standart sağlanmadığı durumlarda farklı kararların ortaya çıktığına işaret eden Özgökçen, bu gibi kararlar nedeniyle kendileri gibi başka takımların da üzüldüğünü söyledi.

Trabzonspor karşısında 2-0'lık mağlubiyetten 2-2'lik beraberliğin yakalanmasının kendileri için önemli olduğunu belirten Özgökçen, "Bir puan da Trabzon deplasmanında iyidir diye düşünüyoruz. Ben başkanlık dönemimde objektif yorum yapmaya dikkat etmişimdir. Ama gerçekten televizyondan Mame Diouf'un ikinci golünü defalarca izledim. Ama çok fazla ele temas söz konusu değil. Onları da iptal edersek biz gol atacak adam bulamayız. Bartra'nın pozisyonunda topu eliyle düzelttiğini görüyoruz. Eline gelmese ondan sonraki pozisyon net bir penaltı." değerlendirmesini yaptı.

Özgökçen, maçlarda yabancı hakem görevlendirilmesiyle ilgili bir soruya, "Özellikle yabancı hakem konusunda bazı serzenişler oldu geçtiğimiz haftalarda. Bazı maçlara yabancı hakemlerin atanması, bazı maçlara ise yerli hakemlerin atanması gibi bir durum söz konusu oldu. Ama biz buna karşıyız. Yönetilecekse tamamı yerli hakemlerimiz yönetsin ki önceliğimiz hep budur. Biz kendi insanımıza güvenmek zorundayız diye söylüyoruz. Olmayacaksa tüm maçlarımızı yabancı hakemlerle yönetilsin. Genel düşüncemiz bu noktada." yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor - Konyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Konyaspor maçının ardından
Konyaspor Başkanı Özgökçen: Hakemlerde standardı belirlememiz lazım
YEREL HABERLER Konyaspor Başkanı Özgökçen: Hakemlerde standardı ...
Trabzonspor-Konyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Konyaspor maçının ardından
Trabzonspor-Konyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Konyaspor maçının ardından
Trabzonspor - Konyaspor: 2-2
YEREL HABERLER Trabzonspor - Konyaspor: 2-2
Trabzonspor - Konyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Konyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor, sahasında 2 puan kaybetti
YEREL HABERLER Trabzonspor, sahasında 2 puan kaybetti
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Trabzonspor - Konyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Konyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Trabzonspor - Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor-Konyaspor maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor-Konyaspor maçından notlar
TFF Başkanı Büyükekşi, Trabzonspor'un tesislerini gezdi
YEREL HABERLER TFF Başkanı Büyükekşi, Trabzonspor'un tesislerini ...
(Görüntülü)TFF Başkanı Büyükekşi: Kulüp başkanlarının gözü önünde hakem ataması yaptıracağız
YEREL HABERLER (Görüntülü)TFF Başkanı Büyükekşi: Kulüp başkanlarının ...
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni gezdi
YEREL HABERLER TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor Mehmet Ali ...
TFF Başkanı Büyükekşi, Trabzonspor'u ziyaret etti
YEREL HABERLER TFF Başkanı Büyükekşi, Trabzonspor'u ziyaret etti
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti
YEREL HABERLER TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor Kulübünü ...
TFF Başkanı Büyükekşi: Kulüp başkanlarının gözü önünde hakem ataması yaptıracağız
YEREL HABERLER TFF Başkanı Büyükekşi: Kulüp başkanlarının gözü ...
TFF Başkanı Büyükekşi, 1461 Trabzon Kulübünü ziyaret etti:
YEREL HABERLER TFF Başkanı Büyükekşi, 1461 Trabzon Kulübünü ziyaret ...
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 100. maç sürprizi
YEREL HABERLER Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 100. ...
Trabzon'da "Henüz vakit varken ailene sahip çık" yürüyüşü yapıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da "Henüz vakit varken ailene sahip çık" ...
AK Parti Trabzon teşkilatına "Türkiye Yüzyılı" temalı eğitim verildi
YEREL HABERLER AK Parti Trabzon teşkilatına "Türkiye Yüzyılı" temalı ...
(Görüntülü) KİRALADIĞI ARSADA KURDUĞU &#039;KEDİ KÖYÜ&#039;NDE 200 KEDİYE BAKIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) KİRALADIĞI ARSADA KURDUĞU 'KEDİ ...
(Görüntülü) TOKİ BAŞKANI BULUT: SOSYAL KONUT VE ARSA PROJESİNE 5 MİLYON 100 BİN BAŞVURU OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) TOKİ BAŞKANI BULUT: SOSYAL KONUT VE ARSA ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.