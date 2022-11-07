Trabzon'da "Balık Hastalıkları ve Aşı" konusunda düzenlenen eğitim semineri başladı

TRABZON (AA) - Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde (SUMAE) TÜBİTAK-2221 Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı kapsamında düzenlenen "Balık Hastalıkları ve Aşı" konulu eğitim semineri başladı.

SUMAE bünyesindeki Uluslararası Su Ürünleri Gen Bankası Toplantı Salonu'ndaki seminere, İngiltere, Norveç ve Türkiye'nin farklı üniversiteleri ile enstitülerinden 20'ye yakın bilim insanı katıldı.

SUMAE Müdürü Ercan Küçük, AA muhabirine, uluslararası workshop serilerinin enstitü bünyesinde devam ettiğini belirterek, TÜBİTAK-2221 kapsamında İngiltere'nin Lancaster Üniversitesi'nden profesör Muhammad Munir'in bir hafta boyunca merkezde seminer vereceğini söyledi.

Munir ve ekibinin, balıklarda karşılaşılan hastalıklar ve çözüm önerileri konusunda katılımcıları bilgilendireceğini belirten Küçük, "Bu noktada geleceğe yönelik iş birliğinin kapılarının da açılacağını düşünüyorum. O nedenle bu semineri çok önemsiyoruz." dedi.

Muhammad Munir ise TÜBİTAK projesi kapsamında Trabzon'a geldiklerini, balık hastalıkları ve aşı konusunda yapılabilecek konuları ele alacaklarını kaydetti.

İş birliği yapmayı amaçladıklarını dile getiren Munir, "Deneyimlerimizi ve tecrübelerimizi sahaya yansıtabilmek istiyoruz. Seminerde balıkların hastalıklarıyla ilgili test kitleri, yeni aşı teknolojileri, sahada gördüğümüz çeşitli hastalıklara karşı yeni teknolojik aşıları nasıl geliştirebiliriz, bunlardan bahsedeceğiz." dedi.

Munir, dünya nüfusunun hızla artış gösterdiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle besin için alternatif kaynaklara yönelmemiz gerekmektedir. Akuakültür gıda güvenliği geleceğin kaynağıdır. Bunlar olmadan gelişen popülasyonu beslememiz mümkün görülmemektedir. Yetiştiricilik için Trabzon ideal bir ortam sağlamaktadır. Bu nedenle burada insanlarla tanışarak bir arada çalışma imkanı bulmak, yapabileceklerimizi keşfetmek temel amacımızdır. Elde ettiğimiz bilgiler ışığında akuakültür üretimini geliştirebilmek ve artırabilmek için burada bulunuyoruz."

Seminerde balık hastalıklarının hızlı teşhis metotları üzerinde önemle durulacağını vurgulayan Munir, "Bizim temel ilgi alanımız balık sağlığının geliştirilmesidir. Bu noktada balık zooteknisi denildiğinde enfeksiyon hastalıkları ve bunların erken teşhisi önem arz etmektedir. Dolayısıyla hastalıkları hızlı teşhis ederek uygun aşıların geliştirilmesi temel düşüncemizdir." diye konuştu.

Munir, İngiltere ve Türkiye olarak ortak çalışarak sorunlara çözüm önerileri arayacaklarını da sözlerine ekledi.



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