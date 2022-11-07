Trabzon'da bir grup "Her Bağış Yeni Bir Hayat" sloganıyla organlarını bağışladı

TRABZON (AA) - Trabzon Kent Konseyi, Ortahisar Belediyesi Kent Konseyi ve Engelli Meclisi ile sivil toplum örgütü temsilcileri, "Organ Bağışı Haftası" kapsamında organ bağışında bulundu.

"Her Bağış Yeni Bir Hayat" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında gönüllüler, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Bağışı Birimi'ne geldi.



Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi, AA muhabirine, vatandaşların organ bağışında bulunmaları için hastane olarak birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Büyükşehir ve Ortahisar belediyeleri, engelli meclis başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin, Organ Bağışı Haftası kapsamında bağışta bulunduklarını belirten Türedi, tüm halka organ bağışı konusunda bilinçlenme çağrısında bulundu.



Türedi, ölümün her canlı için kaçınılmaz bir son olduğuna işaret ederek, "Maalesef hepimiz bu sonu yaşayacağız ancak gerçek anlamda şöyle bakmak lazım ki bedenimizle birçok organ bekleyen kişiye ve aileye hayat verme şansımız var. Haftanın da verdiği bilinçle inşallah toplumumuz bu konuda daha hassas davranır. Karadeniz toplumunu bu yönde oldukça hassas görüyorum. İnşallah bu daha da artacaktır." diye konuştu.



Ortahisar Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Önder Taşan da organ bağışına dikkati çekmek amacıyla kampanya düzenlediklerini vurgulayarak, "Amacımız insanların öldükten sonra organlarını ihtiyacı olanlara vermesidir. Her insanın mutlaka bağış yapması gerekiyor. Ülkemizde binlerce organ nakli bekleyen insan var. Onlara faydamız olması için organlarımızı bağışladık. Herkesi de bağış yapmaya davet ediyoruz." dedi.

- "Yaptığımız bağışla belki benim gibi göremeyen arkadaşlarımıza da ışık olabiliriz"

Trabzon Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Savaş Yol ise hafta kapsamında farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Görme engelli olduğunu kaydeden Yol, "Görme engelli olarak özellikle kornea bağışına da dikkat çekmek istiyorum. Yaptığımız bağışla belki benim gibi göremeyen arkadaşlarımıza da ışık olabiliriz. O nedenle Organ Bağışı Haftası nedeniyle düzenlediğimiz etkinliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden Necmiye Ornay da organ bağışının önemine dikkati çekerek, "67 yaşındayım, bugüne kadar organlarımla ilgili herhangi bir rahatsızlık yaşamadım. O nedenle bağışta bulunmak istedim. Belki benim sayemde bir insan kurtulur, faydam olur. Herkesi organlarını bağışlamaya davet ediyorum. Duyarlı olmak gerek, toprak olup çürüyeceğine belki bir insanın hayatını kurtarabiliriz." sözlerini sarf etti.

Konuşmaların ardından grup, Başhekim Türedi'yi makamında ziyaret etti.

Etkinliğe Ortahisar Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Zehra Öztaş da katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.