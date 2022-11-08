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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da 5 hasta göğüs kafesi açılmadan koroner baypas edildi

AA

Trabzon'da 5 hasta göğüs kafesi açılmadan koroner baypas edildi

TRABZON (AA) - Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 5 hasta, göğüs kafesi açılmadan "minimal invazif koroner baypas" ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Trabzon'un yanı sıra bölge illerden de talep gören hastanede, halk arasında "göğüs kemiği kesilmeden" diye tabir edilen "minimal invazif koroner baypas" ameliyatı yapılmaya başlandı.

Yaklaşık 2 aylık süreçte 5 hastaya, sol meme altından 7-8 santimetrelik kesilerle uygulanan teknik, yoğun bakımda ve hastanede yatış süresini azaltıyor, sonrasındaki konforu ve hayata dönüşü de kolaylaştırıyor.

Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kemal Uzun, AA muhabirine, baypas ameliyatının, koroner arter hastalıklarında darlıklar, tıkanıklıklar olduğu zaman gerçekleştirildiğini söyledi.

Baypas ameliyatlarının hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayan Uzun, "Bütün ameliyatlarda olduğu gibi kalp cerrahisinde de daha küçük kesilerle bu ameliyatları yapma çabası söz konusu. Artık baypas ameliyatları da daha küçük kesilerle yapılabiliyor." dedi.

Uzun, söz konusu ameliyatın yapılabilmesinin de özel malzeme ve teknik ile tecrübe gerektirdiğini işaret ederek, "Biz de Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak klinikteki hekimlerimizin çabaları ve bizlerin de gayretiyle gerekli malzeme altyapısını tamamladık. Gerekli tecrübe için de çalışmalarımızı yaptık." diye konuştu.

Geçen ay itibarıyla bu ameliyatlara başladıklarını belirten Uzun, "Şu ana kadar 5 hastamıza kapalı yöntemle ameliyat yapıldı. Hepsi de gayet iyi. Hastalarımızı şifalı şekilde taburcu ettik. Hastalarımız da giderek artan yoğunlukta. Bu ameliyatları devam ettirmeyi düşünüyoruz." dedi.

- "Enfeksiyon, kanama daha az ve işe dönüş daha kolay"

Ameliyatları gerçekleştiren Doç. Dr. Sefer Usta ise Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kurulduğu günden itibaren kalp ve damar cerrahisinin bütün bileşenlerini başarılı şekilde yapan bir hastane olduğunu söyledi.

Hastane olarak ciddi bir altyapı ve tecrübeleri olduğunu vurgulayan Usta, şöyle devam etti:

"Bu anlamda tüm hastane olarak hem kardiyoloji hem kalp damar cerrahisi biriminde son zamanlarda trend olmaya başlayan ve ülkemizde de çok sayılı yerlerde, belki de 7-8 merkezde yapılan ameliyat şeklinin biz de çok dışında kalmak istemedik. Kendi hastane altyapımızı, bilgi tecrübemizi buraya da yansıttık. Küçük, meme altından yapılan yaklaşık 7-8 santimetrelik kesilerle baypas ameliyatlarına başladık."

Usta, söz konusu ameliyatın avantajlarına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Orta göğüs kemiği kesilmediği için enfeksiyon, kanama daha az ve işe dönüş daha kolay. İlk baştaki ağrıyı saymazsak ağrı daha az. Otomatikman hasta servise çıktığı zaman kolunu, bacağını, yatma şeklini diğer hastalardan farklı olarak çok daha serbest şekilde yerine getirebiliyor. Hastaları ortalama 4-5 gün içerisinde taburcu edebiliyoruz. Erken işe dönüş de toplum sağlığı ve ekonomisi anlamında fayda sağlıyor."

- "Minimal bir kesi ile tedavime kavuştum"

Giresun'dan gelen 55 yaşındaki Şevket Civil, memleketinde, kol ağrısı nedeniyle gittiği hastanede yapılan tetkiklerin ardından kendisine baypas ameliyatı önerildiğini söyledi.

Bu konuda 'Farklı bir yöntem var mı?' diye araştırma yaptıklarını anlatan Civil, daha sonra Doç. Dr. Sefer Usta'ya ulaştıklarını ve bu yöntem hakkında bilgi aldığını belirtti.

Civil, çok memnun kaldığını ve sağlığına kavuştuğunu dile getirerek, "Teşekkür ederiz, ellerine sağlık. Minimal bir kesi ile estetik olarak insanların göğsü yarılmadan çok rahat ve hızlı şekilde tedavime kavuştum. Hastane doktoruma, bütün imkanları sağlayanlara teşekkür ederim." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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