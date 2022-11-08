"3. Axe Capoeira Festivali" Trabzon'da başladı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "3. Axe Capoeira Festivali" başladı.

Maçka Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılışında konuşan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, kendisinin de eski sporcu olduğunu belirterek, festivalin, hem capoeira sporunun tanıtımı hem de ilçede bu sporu gençlerle buluşturmak açısından farkındalık olacağını söyledi.

Uluslararası Axe Capoeire grup kurucusu ve grup lideri Marcus Antanio Da Silva ise bu sporun Afrikalı köleler tarafından Brezilya'da geliştirilen bir savunma sanatı olduğunu ifade ederek, "Dans, müzik akrobasi ve kendini savunma tekniklerinin bir kombinasyonu. Köleler, zamanında kendilerini sahiplerinden korumak için geliştirmişler. Bugünlerde capoeira, Brezilya'dan dünyaya yayılan günümüzün en popüler spor branşlarından birisi." dedi.

Dünya Capoeira Federasyonu Türkiye Temsilcisi Halit Yalçın, capoeiranın internetin ilk yıllarında filmler ve videolar sayesinde yayıldığını vurgulayarak, "Biz de 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde filmlerden etkilenip bir capoeira topluluğu kurduk. Avrupa'dan ulaşabildiğimiz bazı hocalarla iletişime geçtik. Capoeirayı geliştirmeye, gençlerimize özellikle ailelere ve çocuklara ulaştırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

​​​​​​​Doğu Karadeniz Axe Capoeira Temsilcisi Muhammed Karal da 600 yıllık tarihe sahip capoeiranın, içerisinde esneklik, savunma, akrobasi ve müziği barındıran, yoğun bir felsefesi, disiplini ve kültürü olan, savunma sporundan daha çok bir yaşam biçimi olduğunu dile getirdi.

Program, capoeira gösterisiyle tamamlandı.

Festival, yarın Sümela Manastırı ve Trabzon Kent Meydanı'nda capoeira gösterileri, 10 Kasım Perşembe günü ise kuşak sınavının ardından sona erecek.





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