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Trabzon seyir teraslarıyla farklı bakış açılarından izlenebilecek

AA

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesi'ndeki bir kilometrelik güzergahta yapılacak cam seyir terasları ve yürüyüş platformuyla ziyaretçiler, kenti farklı bakış açılarıyla seyredebilecek.

Trabzon seyir teraslarıyla farklı bakış açılarından izlenebilecek

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesi'ndeki bir kilometrelik güzergahta yapılacak cam seyir terasları ve yürüyüş platformuyla ziyaretçiler, kenti farklı bakış açılarıyla seyredebilecek.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, "Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası Projesi"ni, doğal yüzey üzerinde kazı dolgu en az yapılacak şekilde, her noktada yerden en az 20-30 santimetre yükseklikte çelik ayaklar üzerinde inşa ettiklerini belirtti.

Bu ayaklar üzerinde ahşap yürüyüş platformunun yapım çalışmalarının sürdüğünü aktaran Genç, "Yine projemiz içinde 2 kafeterya, biri cam, biri de ahşap kaplama olacak iki teras yapıyoruz. Seyirlik alanı en güzel yerlerde de 2 ahşap kent balkonu inşa ediyoruz. Balkonlarımızda kameriye, salıncak, ahşap döşemeli oturma alanları ve yeşil alanlar olacak. Cam teraslar hariç tüm yüzeyler ahşap kaplama yapılacak." ifadelerini kullandı.

Genç, Boztepe'de doğayla bütünleşen bir projeyi hayata geçirdiklerine işaret ederek, yürüyüş platformunun çevresinde daha önceden vatandaşlar tarafından dikilen kiraz, vişne, erik, elma, armut, incir ve ceviz ağaçları olduğunu, Boztepe'nin meyve ağaçları ve doğal bitki örtüsüyle mini botanik parkı andırdığını kaydetti.

Projenin, Trabzon'a gelen turistlerin uğrak yerlerinden biri olacağını vurgulayan Genç, Boztepe'nin bu sayede daha cazip hale geleceğini belirtti.

Genç, projenin yıl sonuna kadar bütün üniteleriyle bitirilerek hizmete açılacağını ifade etti.

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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