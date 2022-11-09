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Zorlukların yıldıramadığı sporcu hentboldaki başarılarıyla göz dolduruyor

AA

Zorlukların yıldıramadığı sporcu hentboldaki başarılarıyla göz dolduruyor

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Erkekler Hentbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un 17 yaşındaki oyuncusu Salim Yılmaz, hentboldaki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

İlkokul birinci sınıfta beden eğitimi öğretmeni sayesinde hentbolla tanışan Yılmaz, adım attığı sahalarda uzun yıllar aralıksız ter döktü. Ailesinin eğitimine ağırlık vermesi noktasında zaman zaman karşı çıkmasına rağmen hentbol tutkusundan vazgeçmeyen Yılmaz, bir süre önce geçirdiği bel fıtığı ameliyatı nedeniyle hentbola ara vermek zorunda kaldı.

Salim, ailesi, antrenörleri ve doktorunun da desteğiyle uzak kaldığı sahalara geri döndü. Milli takımda forma hakkı da kazanan Yılmaz, bugünlerde takım arkadaşlarıyla yeni başarılara imza atmak için ter döküyor.

Hentbola olan tutkusu ve başarılarıyla dikkati çeken Salim Yılmaz, liseyi bitirip üniversiteye girmek için de yoğun çaba sarf ediyor.


- "Herkesin desteğiyle kısa sürede hentbola geri döndüm"

Sporun yanında eğitimine de ağırlık veren Salim Yılmaz, AA muhabirine, hentbolun hayatında çok şeyi değiştirdiğini söyledi.

Ailesinin eğitim konusunda biraz baskıcı olduğunu dile getiren Yılmaz, "Okul ve spor birlikteliğini yürütmek gerçekten zor oluyor. Bu konuda ailemle tartışmalarım da çok oldu ama eninde sonunda her zaman arkamda oldular ve beni desteklediler." dedi.


- "Spor yapamamak ve enerjiyi atamamak beni çok etkiledi"

Salim, sağlık sorunu nedeniyle hentbola ara verdiği sürece ilişkin şunları kaydetti:

"Bu gerçekten çok kötü bir durumdu. Küçük yaşlardan itibaren hentbolla ilgileniyorum. Bu benim için hobi olmaktan çıktı, yaşam stili oldu. Her zaman bu sporun içinde olacağım. Özellikle bu süreçte spor yapamamak ve enerjiyi atamamak beni çok etkiledi. Yataktan kalkamıyor, takım arkadaşlarınızı destekleyemiyorsunuz. İnsan gerçekten çok etkileniyor."

Ameliyatın ardından ayağa kalktığı andan itibaren belini güçlendirecek çalışmalar yaptığına dikkati çeken Salim Yılmaz, "Kısa sürede de sahalara döndüm. Ameliyat olduktan sonra gençler ve yıldızlar turnuvalarına gittim. Ardından milli takım kampına çağrıldım. O süreçten sonra milli takımla iki turnuvaya gitme şansı buldum." diye konuştu.

Salim, şu an takım arkadaşlarıyla yeni başarılar elde etmek için gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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