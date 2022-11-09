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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

AA

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, ülkenin ve milletin ortak değeri, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 84. yılında saygıyla ve rahmetle yadettiğini belirtti.

1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı İstiklal Harbi, 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak zafere ulaştıran Atatürk'ün kahraman bir asker, saygın bir lider olarak adını tarihe yazdırdığını vurgulayan Zorluoğlu, "Gazi Mustafa Kemal'in aziz hatırasına sahip çıkmak, 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi kendi deyimiyle 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine' çıkarmakla mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, Atatürk'ün mücadeleci ve kurucu vasıflarını çocuklara ve gençlere iyi anlatmak, Cumhuriyet'i ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerlerine düşen sorumlulukların hep birlikte yerine getirilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin istikrar ve güven içerisinde büyümesi için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Türk milleti Cumhuriyet'e, bağımsızlığa ve demokrasiye sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 84. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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