Trabzon'da "3. Axe Capoeira Festivali" devam ediyor

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "3. Axe Capoeira Festivali" kapsamında gösteri sunuldu.

Festival için kente gelen Uluslararası Axe Capoeire grup kurucusu ve grup lideri Marcus Antanio Da Silva, Dünya Capoeira Federasyonu Türkiye Temsilcisi Halit Yalçın ile capoeira eğitmenleri ve kurslara katılan öğrenciler, festivalin ikinci gününde Maçka ilçesinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nı ziyaret etti.

Burada fotoğraf çektiren Da Silva ve beraberindekiler, daha sonra Trabzon Kent Meydanı'nı gezdi.

Halit Yalçın ile Doğu Karadeniz Axe Capoeira Temsilcisi Muhammed Karal, eğitmenler ve sporcular, Kahramanmaraş Caddesi'nde, capoeira gösterisi sundu.

Sporcuların, capoeira sporuna özgü hareketleri ve figürleri sergilediği gösteriye, Trabzonlular yoğun ilgi gösterdi.

Gösterinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Da Silva, Türkiye'de ilk defa olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "İnsanlar çok iyi misafirperver, bize karşı çok iyi davrandılar. Türkler genelde zaten böyle. Hiç bilmediğimiz bir kültürü tanıdığımız için de çok mutlu olduk." dedi.

Capoeiranın, Trabzon için çok yeni bir spor olduğunu aktaran Da Silva, "İnsanların sevgiyle yaklaştığını gördüm. Capoeiranın gelecekte çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Bu organizasyonu düzenlememize yardımcı olan herkese, hocalarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Dünya Capoeira Federasyonu Türkiye Temsilcisi Halit Yalçın da capoeiranın yaklaşık 22 yıldır Türkiye'de varlığını devam ettirdiğini kaydetti.

Dünya Capoeira Federasyonu kurulduktan sonra Türkiye'nin kurucu üyeler arasında yer aldığını belirten Yalçın, dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil ettiklerini söyledi.

Ülke genelinde 12 ilde temsilciliklerinin bulunduğunu aktaran Yalçın, 4 yaşından itibaren öğrencilerin bu sporu öğrendiğini ve capoeiranın çok daha iyi yerlere geleceğini kaydetti.

Muhammed Karal ise Trabzon'da ilk defa böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirterek, capoeira sporunu tanıtmak ve yaygınlaştırmak istediklerini ifade etti.





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