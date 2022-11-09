Doğu Karadeniz KYK yurdunda, "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı düzenlendi

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TRABZON (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar (KYK) Genel Müdürlüğü iş birliğinde "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı, Doğu Karadeniz KYK Yurdu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye genelindeki KYK öğrenci yurtlarında eş zamanlı olarak saat 21:00'da başlayan tatbikatta, yurt yöneticileri, personel ve öğrenciler yer aldı.



Tatbikata katılanlar deprem sireninin çalmasıyla birlikte bulundukları alanlardaki masaların yanında "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" davranışını gerçekleştirdi.



Sirenin sona ermesinin ardından kontrollü şekilde oldukları yerden başlarını tutarak çıkan katılımcılar, yurt binası dışında daireler oluşturarak kaç kişinin binadan ayrıldığını belirledi.

Tahliye edilen kişi sayısının yurttaki öğrenci sayısıyla aynı olmasının tespit edilmesiyle birlikte tatbikat sona erdi.

Tatbikat süresince Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince yönlendirilen öğrenciler, ayrıca bina dışında yer alan AFAD'a ait kurtarma araç ve gereçlerinin yer aldığı sergiyi de inceleme fırsatı buldu.

Tatbikata, Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ömer Kıratlı, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner de katıldı.





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